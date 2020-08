La líder opositora Svetlana Tijanovskaya abandona Bielorrusia y se traslada a Lituania

La líder opositora Svetlana Tijanovskaya ha abandonado Bielorrusia y se encuentra en Lituania, tras rechazar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, que dieron la victoria al actual mandatario, Alexander Lukashenko, desatando fuertes protestas.

"Svetlana Tijanovskaya está a salvo. Está en Lituania", ha anunciado este martes a través de su cuenta oficial en Twitter el ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevicius, sin aportar más detalles al respecto, según ha recogido Europa Press.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0