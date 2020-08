Trump da alas a una teoría que pone en duda el origen de Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado cuestionar una teoría difundida por parte de sus seguidores y que pone en duda el derecho de la senadora Kamala Harris a ocupar la Vicepresidencia, sugiriendo incluso que podría no haber nacido en el país norteamericano, ha informado Europa Press.

Tras la elección de Harris como compañera de fórmula del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, Trump se ha esforzado en desacreditarla, tachándola incluso de "radical" y "loca". En las últimas horas, sin embargo, su entorno ha ido un paso más allá.

Una asesora de su campaña, Jenna Ellis, compartió el jueves en Twitter el mensaje de un líder conservador que cuestionaba la legitimidad de Harris para ocupar el segundo cargo más importante del país atendiendo a la Cláusula de Ciudadanía de la Constitución.

También ha circulado en círculos conservadores un artículo de opinión del profesor universitario John Eastman —publicado en la revista Newsweek— en el que se pone en duda que los padres de Harris, de origen jamaicano e indio, estuviesen residiendo de forma legal cuando la senadora nació en Oakland (California) en 1964.

Trump ha afirmado en declaraciones a los periodistas que había "oído" que Harris "no cumple los requisitos", describiendo a Eastman como abogado "con mucho talento", a pesar de que en las últimas horas su artículo habría quedado desacreditado, según medios estadounidenses.

"No tengo ni idea de si es cierto. Supongo que los demócratas lo habrían comprobado antes de elegirla para ser vicepresidenta", ha proseguido, para acto seguido añadir que se trata de algo "muy serio". En este sentido, ha dicho que "mirará" las dudas que puedan estar surgiendo.

El mandatario incluso ha reinterpretado la teoría añadiendo un nuevo matiz: "Están diciendo que no puede presentarse porque no ha nacido en su propio país". Trump repetiría así las dudas que ya sembró en su día sobre el expresidente Barack Obama, cuyo lugar de nacimiento también puso en duda para luego terminar pidiendo perdón.

Entretanto, Harris, que aspira a ser la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos, ha seguido defendido su pasado en redes sociales. "Mi madre siempre decía: 'No te sientes a quejarte de las cosas. Haz algo'. Ojalá estuviese aquí con nosotros esta semana", ha dicho en Twitter, junto a una imagen en la que aparecen ambas.

My mother always use to say, “Don’t just sit around and complain about things. Do something.” I dearly wish she were here with us this week. pic.twitter.com/RHO2VnlZs4