Von der Leyen insta a los 27 a adoptar sanciones contra Bielorrusia por la represión de las protestas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado este viernes favorable a que se adopten sanciones contra los responsables de la represión en Bielorrusia, donde se han reprimido violentamente protestas y miles de personas que denuncian fraude electoral han sido detenidas.

"Necesitamos sanciones adicionales para aquellos que violan los valores democráticos y los Derechos Humanos en Bielorrusia", ha señalado en un comentario en Twitter que recoge Europa Press en el que apunta directamente a la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE, que este viernes tratará la crisis bielorrusa, con posibles sanciones encima de la mesa.

