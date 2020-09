Varios incendios obligan a evacuar el campo de refugiados griego de Moria

Varios incendios declarados en el campo de refugiados de Moria, ubicado en la isla griega de Lesbos, han obligado a evacuar el lugar, donde viven más de 12.000 personas.

Los incendios, que han quemado las carpas donde viven los migrantes y refugiados, han comenzado casi simultáneamente y la situación se ha agravado debido al viento, ha informado el diario local Proto Thema. El medio recoge vídeos y fotografías que muestran el campo en llamas.

One of the videos. Listen at 01:10 singing “burn Moria burn, bye bye”. A second before that, one of them says “memnun memnun” which means grateful in Arabic & pleased in Turkish.



⇢ via @a_pGR_ pic.twitter.com/3MRsar49MN