Trump reconoció a un periodista que minimizó públicamente el covid en marzo pese a saber que "es más mortal que una gripe muy fuerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una serie de entrevistas concedidas al periodista Bob Woodward "restarle importancia" a la amenaza que suponía la pandemia de covid-19 en marzo de este año, informa Europa Press.

Así lo revela el nuevo libro de Woodward, titulado Rage (Rabia), en el que el periodista cuenta que Trump conocía la peligrosidad del virus, que era muy contagioso, que era "más mortal que incluso una gripe muy fuerte" y que repetidamente lo minimizó públicamente.



Sin embargo, Woodward decidió no hacer públicas estas declaraciones y esperar meses hasta la llegada de la campaña electoral para vender mejor el libro, según ha reconocido el periodista.

El libro se basa en conversaciones que Woodward mantuvo con Trump entre el 5 de diciembre de 2019 y el 21 de julio de 2020. Así, el mandatario dijo a Woodward el 7 de febrero que el covid-19 "es algo mortal", según ha informado la cadena de televisión CNN, que ha accedido a algunas de estas grabaciones.

"Es bastante sorprendente", manifestó el presidente estadounidense al periodista sobre el virus, al tiempo que agregó que era quizá cinco veces "más mortal" que la gripe.

No obstante, Trump aseguró a Woodward que "siempre" quiso "restarle importancia" a la pandemia el 19 de marzo, a pesar de que días antes había declarado la emergencia nacional por el covid-19 en Estados Unidos. Trump afirmó también que el trabajo de un presidente es "mantener Estados Unidos seguro" y, también en marzo, señaló que "todavía" le gustaba minimizar la amenaza porque no pretendía "crear pánico".

Las declaraciones de Trump contrastan con sus apariciones públicas de aquel momento, cuando insistía en que el coronavirus "iba a desaparecer" y que "todo saldría bien".

El mandatario, por su parte, ha defendido su respuesta a la pandemia y ha insistido en que "no se puede mostrar una sensación de pánico". "Amo nuestro país. Y no quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico", ha añadido, asegurando que la Casa Blanca pretendía "mostrar confianza" y "fortaleza".

La Casa Blanca ha enfatizado que el mandatario "nunca ha mentido al público estadounidense" sobre el coronavirus. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, Trump buscaba transmitir calma cuando minimizaba el coronavirus públicamente y reconocía en privado su gravedad.

"Cuando te enfrentas a desafíos insuperables, es importante expresar confianza y calma", ha indicado McEnany, según informa la CNN. "El presidente expresó calma y sus acciones reflejan eso", ha agregado.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del mundo. Hasta este miércoles, ha confirmado más de 6,3 millones de casos, mientras que las víctimas mortales a consecuencia de la enfermedad superan las 190.000.