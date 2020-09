"Que et fotin!": Samuel L. Jackson planta cara a Trump en 15 idiomas, incluido el euskera y el catalán

El actor Samuel L. Jackson ha publicado un vídeo a través de su cuenta de Twitter plantándole cara a Donald Trump en quince idiomas distintos, incluidos el catalán y el euskera. El objetivo del intérprete de Pulp Fiction es concienciar a sus seguidores sobre la importancia de votar en las elecciones presidenciales de EEUU del próximo 3 de noviembre.

Samuel L. Jackson prometió a sus seguidores en Twitter que si 2.500 se registraban en la web HeadCount para votar en los comicios estadounidense les enseñaría a plantar cara al presidente en quince idiomas diferentes. Tras lograrlo, el actor subió el vídeo atabiado con mascarilla y una gorra negra en la que se podía leer la palabra "freedom" (libertad, en inglés). Esta acción forma parte de la campaña Global Citizen.

"Zoaz popatik hartzera!" (¡A tomar por culo!, en euskera) o "Que et fotin!" (¡Que te follen!, en catalán), son alguna de las frases que dice el intérprete. Asimismo, también insulta a Trump en otros trece idiomas como el vietnamita, el ucraniano, el islandés o el checo.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53