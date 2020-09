Trump exige que Biden se someta a un análisis de drogas antes del debate del martes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido este domingo que su rival en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, se someta a un análisis en busca de posibles medicamentos antes del debate que los enfrentará el próximo martes, según informa Europa Press.

"Exigiré con firmeza que Joe 'El Somnoliento' Biden se someta a un análisis de drogas antes o después del debate del martes por la noche. Naturalmente, yo estoy de acuerdo a hacérmelo también. Sus actuaciones en los deebates han sido muy DESIGUALES, por decirlo de una forma tibia. ¿¿¿Solo los medicamentos podrían ser la causa de esta discrepancia???", ha publicado Trump en Twitter.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???