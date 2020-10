Trump da positivo por coronavirus dos días después de ridiculizar a Biden por utilizar mascarilla "todo el tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tanto él como su esposa, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus después de la prueba que se realizaron tras darse a conocer que una de sus asistentes más cercana, la directora de Comunicación, Hope Hicks, también había contraído la enfermedad.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

"Esta noche, Melania y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense confirma su positivo dos días después del primer debate electoral para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se burlaba de su adversario, Joe Biden, de llevar la mascarilla "todo el rato".

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ