Un 'hacker' logra acceder a la cuenta de Twitter de Trump tras averiguar que su contraseña es "maga2020!"

Publicada el 22/10/2020 a las 19:03 Actualizada el 22/10/2020 a las 19:56

Los cuatro años de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no se pueden entender sin su palpito desde su cuenta de Twitter. En plena campaña electoral, el líder aseguró hace unos días que nadie "nadie podía ser hackeado" en las redes sociales. Sin embargo, él mismo podría haber sido víctima de un hackeo. En concreto, según desvela este miércoles RTL News, Victor Gevers, investigador de seguridad de la Fundación GDI y presidente del Instituto Holandés de Divulgación de Vulnerabilidades, logró acceder a su perfil en esta plataforma el pasado 16 de octubre tras siete intentos.

A la séptima fue la vencida, tras intentar acceder a la cuenta de Twitter de Trump con la contraseña "maga2020!", acrónimo de su eslogan "Make America Great Again 2020!" (Haz América grande otra vez). El perfil no se encontraba protegido por autenticación de dos factores, lo que le otorgaba acceso a Gevers a la cuenta del presidente de EEUU. Es decir, podía publicar contenido, leer sus mensajes privados o borrarla.

Tras este inicio de sesión, Gevers se puso en contacto vía correo electrónico con una de las divisiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional para informar sobre este agujero de seguridad. Aunque no recibió respuesta, tiempo después la contraseña de Twitter de Trump fue modificada.

Dear @realDonaldTrump,

I've tried to notify multiple times because of your passwords for Twitter are too weak. Last Friday, I contacted @CISAgov, @TeamTrump, @WhiteHouse, @DonaldJTrumpJr, and @twittersecurity, just like in Oct 2016. But no one responds. Please keep 2FA enabled! https://t.co/DRCCS8NAa4 October 19, 2020

En un comunicado difundido por Techcrunch, el portavoz de Twitter, Ian Plunkett, aseguró que en la red social no han visto pruebas que corroboren esta información e insiste en que implementan "de manera proactiva medidas de seguridad en unn grupo de cuentas de Twitter relacionadas con elecciones". La plataforma aseguró en septiembre que estaba reforzando la seguridad de las cuentas de los candidatos y las de organismos gubernamentales, aunque no exigen, sólo alienta, a que los usuarios verificados, como la cuenta de Trump, use la verificación en dos pasos y refuercen la contraseña. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron que esta historia "no es cierta".

Es la segunda vez que Gevers accede a la cuenta de Twitter de Trump. La primera vez tuvo lugar en 2016 y junto a otros dos hackers descubrieron que su contraseña era "yourefired" (estás despedido), su muletilla en el programa de televisión The Apprentice. "Esto comenzó hace seis años. Y, con suerte, en 2020 será la última vez. Active la autenticación de dos factores en todas sus cuentas", ha asegurado este investigador en su cuenta en esta red social.