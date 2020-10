La ONU conmemora su 75 aniversario con una llamada a la paz global frente a la pandemia, el "enemigo común"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha renovado este sábado, día de conmemoración del 75 aniversario de la institución internacional, el llamamiento al que ha dedicado los últimos meses: la declaración de un alto el fuego de alcance global para facilitar los esfuerzos de los países del mundo entero y combatir al máximo de las capacidades la pandemia de coronavirus que ha matado ya a más de un millón de personas en todo el planeta. "Celebramos el 75º aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia. Nuestra misión fundacional es ahora más importante que nunca", ha declarado el Secretario General en su mensaje de conmemoración de la formación de la ONU, en el que ha recordado la vital labor de la institución como mediadora para resolver los conflictos armados en todo el mundo, según recoge Europa Press.

Esta labor forma parte intrínseca de los objetivos fundacionales de la institución: "promover la dignidad humana; proteger los derechos humanos; garantizar el respeto del derecho internacional; y salvar a la humanidad de la guerra".

"Al inicio de la pandemia, hice un llamamiento a un alto el fuego mundial. En el mundo actual, todos tenemos un enemigo común: el covid-19. Ahora es el momento de dar un mayor impulso a la paz y lograr un alto el fuego mundial. El tiempo apremia", ha declarado el secretario general.

"Se está colaborando de manera extraordinaria a nivel mundial para conseguir una vacuna contra el covid-19 segura, asequible y accesible para todos. Nos enfrentamos a enormes desafíos. Gracias a la solidaridad y la cooperación mundiales, podremos superarlos", dijo.

Asimismo, Guterres también se ha referido a la emergencia climática que amenaza "la vida misma" y ha considerado imprescindible "hacer las paces con el planeta". "Debemos movilizar a todo el mundo para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050. Un número creciente de países y empresas ya se han comprometido a cumplir este objetivo", ha agregado.

