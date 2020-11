Snowden solicita la nacionalidad rusa tras más de 7 años refugiado en el país

Edward Snowden, el exanalista que destapó programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, va a solicitar la nacionalidad rusa tras siete años refugiado en este país, en el que tiene permiso de residencia permanente.

"Tras años de separación de nuestros padres, mi mujer y yo no tenemos ningún deseo de ser separados de nuestro hijo. Por eso, en esta era de pandemias y fronteras cerradas, vamos a solicitar la doble ciudadanía estadounidense y rusa", ha escrito Snowden en su Twitter, días después de anunciar que será padre próximamente, ha recordado Europa Press.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e