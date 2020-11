Directo | El recuento sigue en unos EEUU divididos entre "contar hasta el último voto" y detener el escrutinio

La carrera para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos prosigue este jueves a medida que el conteo continúa en los estados que aún permanecen en disputa en una espera marcada por las llamadas a "contar el último voto" por parte del demócrata Biden y las demandas de Donald Trump para detener el conteo en tres estados.

Los estados en los que los medios no han proyectado ganadores son Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Hasta el momento, Biden lidera en Nevada y en Arizona, mientras que el presidente estadounidense lo hace en los otros tres.

Sin embargo, el candidato demócrata está recuperando terreno tanto en Georgia como en Pensilvania, donde quedan por contarse los votos por correo y anticipados de las ciudades, algo que beneficia a Biden en dos sentidos: más demócratas han votado por anticipado y las ciudades son más demócratas.

Por su parte, Trump está recortando distancia en el estado de Arizona, que Fox News y AP proyectaron para Biden durante la noche del miércoles, pero que otros medios consideran que está demasiado ajustado como para decantarse por algún candidato.

Sigue en infoLibre la última hora, los resultados y las claves de los comicios estadounidenses:

9.00. Biden pierde ventaja en Arizona. Los últimos datos revelados por el estado de Arizona dejan a Biden con una ventaja de 68.000 votos por delante de Trump cuando llevan ya el 86% escrutado. La actualización ha salido a la luz después de que el recuento en la oficina electoral de Phoenix tuviera que cerrar debido a las protestas pro-Trump que se estaban sucediendo en la zona.

8.12. El Senado continúa empatado y podría decidirse en enero. Las elecciones al Senado continúan empatadas ya que, hasta el momento, tanto demócratas como republicanos se han asegurado 48 escaños en la Cámara Alta. De los tres escaños que permanecen en disputa, los republicanos cuentan con mejores opciones de hacerse con el asiento disputado en el estado de Carolina del Norte. Allí, el senador republicano Thom Tillis mantiene una ventaja del 1,8% respecto a Cal Cunningham, el aspirante demócrata, con el 94% escrutado.

8.10. Los simpatizantes de Trump protestan. Un grupo de simpatizantes del candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redeó este miércoles un centro de votación en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, al grito de "¡contad los votos!". En imágenes tomadas por un equipo de la cadena estadounidense CNN que se encontraban en el lugar, se ve a un grupo formado por varias decenas de personas, de las que varias irían armadas. Durante este miércoles, Trump proclamó su victoria sin esperar a que se contaran los votos. Según han aclarado las autoridades electorales locales en Twitter, el recuento proseguirá pese a la concentración. Fuentes de la cadena ABC, han asegurado que la concentración de momento se ha desarrollado de manera "pacífica" y no hay arrestos.

8.00. Los republicanos presentan demandas en tres estados. La campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este miércoles tres demandas con el objetivo de detener el recuento de los votos en los estados disputados de Michigan, Pensilvania y Georgia. Bill Stepien, uno de los jefes de campaña del actual mandatario, ha señalado que la "campaña no ha recibido acceso significativo a numerosas localizaciones para poder observar la apertura de las urnas y el proceso de recuento, tal y como garantiza la ley de Michigan". Además, ha exigido que se revisen las papeletas que están siendo recontadas dada la falta de acceso a las mismas, según informaciones de la cadena ABC. La decisión ha sido tomada después de que asegurara que, para la campaña de Trump, el camino hacia la victoria pasa por ganar dicho estado. Poco antes, el propio Trump había acusado al estado de Michigan de haber "encontrado una serie de votos" para herir al candidato republicano al Senado, John James. En su cuenta de Twitter, el presidente del país norteamericano ha señalado que "parece que Michigan ha encontrado las papeletas necesarias para mantener a un hombre increíble, John James, fuera del Senado". "Qué cosa tan terrible está sucediendo", ha dicho.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!