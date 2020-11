La 'venganza' de TikTok: la aplicación demonizada por Trump acaba movilizando a la generación Z

Publicada el 08/11/2020 a las 06:00

La página principal de TikTok durante la última semana ha estado colmada de vídeos de jóvenes pensando en tono cómico a dónde mudarse si el resultado de las elecciones no es el esperado. Tanto seguidores de Trump como detractores bromean en la red social de moda y se muerden las uñas esperando que el eterno recuento de votos termine. Previamente, muchos de estos usuarios, adolescentes y veinteañeros en su mayoría, llamaron activamente al voto desde la plataforma digital. El 3N ha marcado un récord de participación electoral en Estados Unidos, con una importante influencia del voto joven, por lo que queda preguntarse cuánto ha tenido que ver en ello esta app china que tanto ha dado que hablar en los últimos meses y que Donald Trump ha convertido en el foco de su ira.

La participación electoral en Estados Unidos suele ser excepcionalmente baja si la comparamos con los porcentajes a los que estamos acostumbrados en España. Este año, no obstante, se ha alcanzado la participación más alta de los últimos 120 años. A falta del recuento total, se estima que rondará el 66 o 67%, es decir, más de 120 millones de votantes. Por poner un ejemplo visual, el mínimo histórico en España se alcanzó en 2016 y fue del 66,5%. Biden se ha convertido ya en el candidato más votado, con al menos 74,3 millones de papeletas a su favor, que superan los 69,5 millones de votos obtenidos por Barack Obama en 2008. El voto por correo ha tenido mucho que ver, ya que 100 millones de ciudadanos optaron por adelantar su derecho electoral a la jornada del 3 de noviembre. La cuestión en estos momentos es valorar cuáles son los factores que han cambiado la ecuación electoral en el gigante norteamericano.

Vivir las elecciones desde TikTok

Colton Hess, un usuario de TikTok que ha utilizado la app como plataforma para animar a la gente a votar, afirmó en una entrevista que "no hay mejor forma de que la generación Z acuda a las urnas que prohibiendo TikTok". Y es que los intentos de Trump por prohibir la aplicación más popular entre los jóvenes no ha hecho sino globalizar aún más el conocimiento de la misma. Otro usuario activo en política, Leo Scheck, aseguró que Trump solo quería deshacerse de esta red social porque "no sabe sobrellevar las críticas". "Está intentando silenciar discrepancias en una app que casualmente es extranjera", aseveró para el mismo medio, desdeñando la justificación del espionaje chino.

No obstante, TikTok no es territorio exclusivamente demócrata. La cuenta The Conservative Hype House amasa una cifra nada desdeñable de 1,5 millones de seguidores y sus vídeos han llegado a alcanzar los 50.000 'me gusta'. Durante las semanas de campaña electoral usaron su plataforma para instar a sus seguidores a que se unieran a la cadena de mensajería sobre la carrera electoral de Trump y a descargarse la app oficial de campaña. Días después, una cuenta de afiliación demócrata replicó la estrategia y animó a seguir las actualizaciones por SMS de la campaña de Biden.

Los hashtags más seguidos de la app también caen del lado republicano. Mientras que #Biden y #Biden2020 suman unos 7.000 millones de visualizaciones, #Trump y #Trump2020 alcanzaron más de 22.000 millones. Pablo Sammarco, director general de la agencia de márketing digital The Social Media Family, apunta que esto tiene que ver, en parte, con la "capacidad de viralización" de TikTok, que puede llevar a millones de usuarios a ver un vídeo de una cuenta que apenas tiene seguidores por las peculiaridades de su algoritmo. "Esto, desde el punto de vista político es una bomba de relojería, porque puede llegar cualquier Vox o similar, y si el vídeo se mueve va a llegar a mucha gente", añade.

Por otro lado, Trump es más proclive a recibir comentarios negativos que su oponente, también en esta red social. Los hashtags #FuckTrump, #TrumpSucks o #DumpTrump2020 llegaron a casi mil millones de usuarios, mientras que campañas similares en contra de Biden son mucho menos seguidas —entre los más vistos solo hay un hashtag del estilo, #FuckBiden, que tuvo 17,5 millones de visualizaciones—. "No es tanto que sean seguidores de Biden, sino 'anti Trump'", apunta Sammarco.

La propia red social se ha volcado con las elecciones estadounidenses. Durante todo el mes de octubre, puso a disposición de los más de 100 millones de usuarios americanos una guía electoral que les proporcionaba datos sobre los candidatos, así como instrucciones para el registro electoral y vídeos sobre cómo evitar la desinformación. Todo ello, producido por una gran variedad de organizaciones políticas, entre ellas BallotReady, SignVote y la Asociación Nacional de Secretarios de Estado.

TikTok está dirigido a un público adolescente, aunque durante 2020 han empezado a utilizarla personas de todas las edades y actualmente casi el 70% de sus usuarios tiene más de 25 años. Hace unas semanas, Miquel Pellicer, director de comunicación de Lavinia y profesor colaborador de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explicaba a infoLibre que la cuarentena, la cercanía de las elecciones y el Black Lives Matter —cuyo hashtag llegó a 18.800 millones de personas en esta app— habían sido clave para el aumento de la edad media de los tiktokers. Además, puntualizó que se estaba haciendo un uso muy politizado de la red social. Eso sí, TikTok no permite que los políticos hagan campaña directamente en los anuncios de la aplicación. "Se está convirtiendo en una plataforma de ciberactivismo", señalaba Pellicer.

Y es que incluso los más jóvenes están adquiriendo conciencia social. Según una encuesta de CIRCLE de julio de este año, los jóvenes entre 18 y 21 años son "activos en movimientos sociales y tienen una fuerte creencia en que su generación puede lograr el cambio". Este compromiso con la política, que el Centro de Estudios Cívicos señalaba como especialmente marcado entre las mujeres y los jóvenes racializados, parece que se ha hecho realidad estas elecciones.

Los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en varios puntos del país durante la jornada electoral indican una alta participación de las comunidades racializadas y los menores de 31 años que, además, apostaban en su mayoría por el partido demócrata. "Está claro que hay un electorado nuevo y una gran movilización por el contexto que vivimos y por el voto a distancia", comenta Sammarco a infoLibre, "los datos de uso de TikTok indican que el 75% de los usuarios son menores de 35 años y puede haber tenido bastante que ver".

Entre los diez perfiles de TikTok con más seguidores del mundo —la mayoría son estadounidenses— ninguno ha subido contenido relacionado con las elecciones de noviembre en los últimos meses, pero eso no tiene por qué significar que no haya habido activismo político viral en la app. El algoritmo de TikTok no es público, pero quienes lo han estudiado saben que no se parece en nada al que nos acostumbran otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Cuando un vídeo en TikTok alcanza una pequeña cantidad de interacciones, su alcance se amplifica y, conforme va llegando a más usuarios y va acumulando me gusta, visualizaciones y comentarios, se va viralizando cada vez más. Por tanto, hay cuentas fuera de ese top 10 que sí han sido tremendamente políticas y sus vídeos han alcanzado a un importante número de usuarios en el apartado "para ti".

¿Trump contra TikTok o TikTok contra Trump?

TikTok ha estado en el punto de mira de Donald Trump durante los últimos meses por su protocolo de protección de datos, ya que el Gobierno estadounidense temía que pudiera estar enviando datos de usuarios americanos al Partido Comunista Chino —TikTok pertenece a la empresa china ByteDance—. Tanto es así que Trump llegó a comparar los peligros de TikTok con los del coronavirus y señaló a China como factor común: "Mira qué ha hecho China con este virus, lo que le han hecho a este país y al mundo entero".

Es cierto que la app ha cometido varias acciones demostradas de censura sobre temas sensibles en China, como los disturbios en Hong Kong o las conversaciones sobre Tiananmen, y que algunos vídeos sobre el Black Lives Matter o de contenido LGTBI+ han sido boicoteados en Estados Unidos. TikTok no es una aplicación libre de problemas, pero algunos analistas apuntan a que el objetivo verdadero de Trump es continuar con la "guerra comercial" contra China.

Por todo ello, Trump intentó instaurar una serie de restricciones similares a las que impuso a Huawei —también china— con las que limitaría "las operaciones mercantiles como fusiones o adquisiciones", ya que no puede prohibir su uso totalmente. De hecho, el pasado 18 de septiembre anunció la prohibición de descargas de la app en el país, que unos días más tarde se paralizó debido al acuerdo alcanzado con Oracle y Walmart para que TikTok se traslade a EEUU bajo un nuevo sello. Por ahora, la prohibición sigue estancada, aunque podrían entrar en vigor más restricciones a partir del 12 de noviembre.

Además, Trump ha tenido sus propios problemas personales con TikTok. Fue en esta red social donde se fraguó el boicot al primer mitin multitudinario del presidente tras desatarse la pandemia. Compraron falsamente casi un millón de entradas y llenaron el auditorio, al que finalmente solo acudieron alrededor de 6.000 personas. Con esta batalla legal de por medio, no es de extrañar que el presidente eligiera otra aplicación de vídeos cortos para promover su campaña.