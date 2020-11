Publicada el 07/11/2020 a las 06:00 Actualizada el 07/11/2020 a las 08:42

¿Conoceremos este sábado quién será el nuevo presidente de EEUU? Tres días después del día de las elecciones, el resultado se define voto a voto. Joe Biden avanza lento pero seguro a medida que se realizan los últimos recuentos, que le darían la victoria sobre Trump en Pensilvania, su estado natal y clave para la presidencia.

Sigue en infoLibre la última hora, los resultados y las claves de los comicios estadounidenses:

06.00. Biden pide calma y confianza en la democracia. El candidato demócrata ha asegurado este viernes que los números son "claros" y que está camino de ganar la elección presidencial, pero ha pedido calma y confianza en la democracia a sus votantes hasta que termine el recuento. "Vamos a ganar esta carrera con gran parte de la nación tras nosotros", ha afirmado Biden, para luego pedir confianza en el proceso electoral y asegurar que "la democracia funciona". Biden ha hecho hincapié en la importancia de que se "cuenten todos los votos" y ha señalado que no permitirá que se dejen de contar, como pretende la campaña de Trump en algunos estados disputados en los que ha presentado demandas. Biden, que estaba acompañado por Kamala Harris, se ha despedido de sus votantes asegurándoles que espera poder hablarles mañana de nuevo. Biden se encuentra por delante en el recuento de cuatro de los seis estados que quedan en liza: Georgia, Pensilvania, Arizona y Nevada. Mientras sus márgenes en Arizona se están reduciendo, la distancia respecto a su rival, el republicano Donald Trump, aumenta en Pensilvania y Georgia, estados en los que el actual presidente lideraba los comicios hasta la mañana de este jueves, cuando el exvicepresidente se puso por delante. Por ello, el candidato demócrata se ha mostrado confiado de que acabará ganando en estos cuatro estados, lo que le daría un amplio margen respecto a Trump. Además, Biden ha recordado que, si las distancias se mantienen, será el primer candidato demócrata en ganar el estado de Arizona en unas elecciones presidenciales en 24 años y el primero en hacerlo en Georgia en 28 años.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk November 7, 2020

"Somos oponentes, pero no enemigos, somos americanos, no importa por quién hayas votado. Podemos acordar dejar atrás el odio y la demonización. No va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo", ha llamado a la concordia el candidato. Biden se ha reafirmado en esta idea al asegurar que "tiene que representar a los que le han votado y a los que no. Ese es el trabajo" y ha puesto su esperanza en "apagar las llamas del conflicto solucionando problemas". El exvicepresidente también ha informado de que ha mantenido reuniones junto a Harris y un grupo de expertos en sanidad y economía para poner en marcha un paquete de medidas para enfrentarse a la pandemia en el primer día que tome posesión del cargo.

03.00. La Justicia rechaza una demanda de Trump para detener el recuento en Nevada. Un tribunal federal estadounidense ha rechazado este viernes otra demanda para detener el conteo interpuesta por la campaña de Donald Trump, esta vez en el condado de Clark en Nevada, el principal bastión demócrata en el Estado. De acuerdo al juez Andrew Gordon, los dos congresistas republicanos que acudieron al tribunal no consiguieron reunir pruebas que probaran el presunto fraude que denunciaban. La demanda republicana aseguraba que una máquina no identificaba las firmas que no concordaban con la de los votantes, según ha señalado la agencia estadounidense Bloomberg. El abogado demócrata, Marc Elia, ha acusado a los republicanos de llevar a cabo "falsas acusaciones" para parar el recuento en estados clave.