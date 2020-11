Directo | Trump acusa a Biden desde la Casa Blanca y sin pruebas de que está ganando con "votos ilegales"

Continúa el recuento en Estados Unidos. El candidato demócrata, Joe Biden, continúa aumentando su distancia con el republicano y actual presidente, Donald Trump. El resultado todavía no está notificado ni en Pensilvania, ni en Georgia, ni en Arizona, ni en Nevada. A falta de conocer el ganador definitivo, Biden acaricia ya la victoria y Trump, mientras tanto, continúa su ofensiva afirmando sin pruebas que los azules le están ganando las elecciones con "votos ilegales".

Sigue en infoLibre la última hora, los resultados y las claves de los comicios estadounidenses:

9.20. Pensilvania: la ruta directa de Biden a la Casa Blanca. El candidato demócrata lidera en el recuetno de dos de los cinco estados clave en este momento, pero aún le faltan 17 votos electorales para hacerse con la Casa Blanca. El camino más rápido sería imponerse en Pensilvania, su estado natal, que le concedería 20 votos electorales. Por ahora, con el 95% escrutado, Biden está a unos 18.000 votos de distancia de Trump, pero su tendencia es creciente. En las últimas horas, ha recortado esa distancia con rápidez y todavía hay margen para sobrepasar a su rival.

8.40. Tres cadenas 'apagan' a Trump. Tres grandes cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, decidieron interrumpir la transmisión de la comparecencia del republicano ante el peligro que supone que continúe afirmando sin ninguna prueba que hay un fraude en las elecciones. Las únicas televisiones que mantuvieron la emisión fueron la CNN y Fox News. No obstante, en la primera cadena, justo después de la despedida del presidente, el presentador Jake Tapper afirmaba: "Acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones, intentar atacar así la democracia con su festín de mentiras. Mentira tras mentira, tras mentira... ". Por su parte, el presentador de la cadena conservadora Fox News admitió que no habían visto "ninguna prueba de que haya habido fraude".

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK