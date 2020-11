"Adiós, adiós, Trump": miles de personas celebran el triunfo demócrata por todo EEUU

Cientos de estadounidenses han comenzado a reunirse en la Black Lives Matter Plaza de Washington D.C., en las inmediaciones de la Casa Blanca, para celebrar la victoria, según le conceden todas las proyecciones, del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. En otras grandes ciudades también ha habido concentraciones espontáneas según informa Europa Press.

Los asistentes han coreado eslóganes contra el presidente saliente del país, Donald Trump, y agradecido a los votantes de raza negra su respaldo a Biden en esta simbólica plaza, renombrada en memoria de las marchas contra la brutalidad policial y en recuerdo de George Floyd, el ciudadano estadounidense de raza negra fallecido en Mineápolis durante una detención policial, que desembocó en la detención de uno de los agentes por asesinato.

"Nosotros decidimos quién es el presidente", gritó el joven de raza negra Dane McFarland, que sujetaba una pancarta con la leyenda "Trump se ha terminado", recoge el 'Washington Post'. Otro asistente, un hombre con una bandera de Puerto Rico, se ha puesto a lanzar rollos de papel higiénico, en un acto de desprecio al mismo gesto que hizo el presidente saliente durante una visita al territorio, arrasado por el huracán 'María' a finales de 2017. "Nunca lo olvidemos", gritaba mientras el asistente.

El cántico "Adiós, adiós, Trump" también ha resonado tanto por las calles de la plaza Black Lives Matter como de la plaza Lafayette, también cerca de la residencia presidencial. Los asistentes han acudido bien a título individual, bien como parte de colectivos como grupos de inmigrantes con pancartas contra las deportaciones en Estados Unidos. "Estamos aquí para quedarnos", se puede leer en una de las pancartas, según recoge la radio pública estadounidense NPR.

A las concentraciones delante de la Casa Blanca están comenzando a sumarse otras reuniones en grandes ciudades del país, como Nueva York o Filadelfia, crucial para decantar el resultado de los comicios gracias a la fuerza de su electorado demócrata, que ha concedido a Biden los votos electorales que necesitaba para el triunfo. Igualmente ha habido concentraciones espontáneas en California, Delaware, Florida, Pensilvania o Atlanta.

En respuesta a estas concentraciones, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha advertido del riesgo de contagio del coronavirus en estas celebraciones. "¿Dónde está Joe Biden pidiendo que se ponga fin a los actos multitudinarios supercontagiadores celebrados en su nombre", se ha preguntado McEnany en un tuit publicado junto a un vídeo de una de las concentraciones.

Where is @JoeBiden calling on the massive Super Spreader events held in his name to end❓ ⬇️ pic.twitter.com/8JaofpgMge