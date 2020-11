Directo | La lucha contra el covid y la reincorporación a los Acuerdos de París y a la OMS, primeras prioridades de Biden

Publicada el 08/11/2020 a las 11:00 Actualizada el 08/11/2020 a las 13:45

Joe Biden ha necesitado cuatro días de recuento, pero lo ha logrado. A las 17.27 hora peninsular española del sábado, CNN, NBC News, ABC, Associated Press y The New York Times le han dado como ganador de las elecciones y próximo presidente de EEUU tras hacerse con los 20 votos correspondientes del estado de Pensilvania y superar la mágica cifra de 270. Donald Trump, que estaba jugando al golf cuando se ha conocido la noticia, se niega a reconocer el resultado de las proyecciones que otorgan el triunfo a su rival y a Kamala Harris, que será la primera mujer vicepresidenta en EEUU.

Sigue en infoLibre la última hora, los resultados y las claves de los comicios estadounidenses:

13.40. El pueblo del sur de la India de la familia de Kamala Harris celebra su victoria. La victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales estadounidenses ha sido celebrada de forma muy especial muy lejos de Estados Unidos, en un pueblecito del sur de India donde vive la familia de la flamante vicepresidenta electa. Thulasendrapuram es una aldea situada a unos 350 kilómetros al sur de Chenai y allí nació el abuelo de Kamala Harrils, el diplomático PV Gopalan. Este domingo, tras conocerse la noticia, la gente ha salido a la calle con retratos de Harris y ha repartido dulces y lanzado pertados de celebración. "Felicidades Kamala Harris, orgullo de nuestra aldea", rezaba una de las decoraciones rangoli preparadas. En otras casas han celebrado la victoria de Harris con polvos holi.

People in Kamala Harris’ ancestral Indian village, where her maternal grandfather was born, woke up on Sunday to the news of her making history. More @business: https://t.co/2kxfXx9Eub pic.twitter.com/9DrEgQK2oM — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 8, 2020

13.00. López Obrador no felicita a Biden: "Vamos a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales". Entre los líderes que no han felicitado al candidato demócrata destaca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En una rueda de prensa, el mandatario mexicano ha indicado que esperará a que termine por completo el recuento y ha asegurado que mantiene una buena relación tanto con Biden como con Trump, al que ha agredecido no ser un presidente "injerencista" en los asuntos mexicanos y del que dice que ha tenido "buen trato" con el país: "Vamos a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales".

12.30. "Loser": Jim Carrey parodia a Biden y se burla de Trump en Saturday Nigth Live. El actor Jim Carrey ha vuelto a parodiar a Joe Biden en Saturday Night Live y junto a Maya Rudolph como Kamala Harris han parodiado el mitin de victoria desde Delaware. "Hay situaciones en la vida, y esta es una de ellas, en las que debe haber un ganador y un... perdedor", ha afirmado alargando mucho la última palabra y colocando una L, de loser (perdedor en inglés), en su frente, símbolo característico de su personaje en Ace Ventura.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

12.00. La lucha contra la pandemia y la reincorporación a los Acuerdos de París y a la OMS, primeras prioridades de Biden. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dedicará los primeros días del inicio de su mandato, el próximo mes de enero, a dos tareas fundamentales: la lucha contra el coronavirus y la eliminación de las órdenes ejecutivas firmadas por el que sería ya su predecesor, Donald Trump, siempre y cuando no prospere la anunciada batalla legal que el magnate neoyorquino quiere emprender para disputar el resultado de la votación, en lo que se antoja un difícil período de transición. Si finalmente las demandas de Trump caen en saco roto, Biden asumirá el poder el próximo 20 de enero con cuatro objetivos en mente: la reincorporación inmediata del país a la Organización Mundial de la Salud y los acuerdos medioambientales de París, así como la suspensión del veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes y la reanudación del protocolo de estancia para migrantes ilegales que llegaron al país siendo menores de edad; los llamados "soñadores" o "dreamers", según han informado fuentes de la campaña al Washington Post.

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

11.00. Las felicitaciones de Netanyahu y Abbas recuerdan a Biden la nueva realidad de Oriente Próximo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, han felicitado este sábado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien va a heredar un escenario en Oriente Próximo profundamente condicionado por cuatro años de la agresiva política proisraelí dirigida por el todavía mandatario estadounidense, Donald Trump.

Prueba de ello es que Netanyahu ha extendido su felicitación a Biden acompañada de un mensaje de profundo agradecimiento al presidente saliente republicano. "Joe, hemos mantenido una larga y cálida relación personal durante casi 40 años y sé que eres un gran amigo de Israel. Espero trabajar con vosotros dos para fortalecer todavía más la alianza especial que mantenemos", ha escrito en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Netanyahu también ha aprovechado para agradecer a Trump, los esfuerzos realizados a favor del Gobierno israelí, entre los que se incluyen el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén -el reconocimiento definitivo de la ciudad como capital del Estado israelí- en una decisión que provocó la repulsa de los palestinos, así como la reciente gestión de los acuerdos de normalización de relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Poco después era Abbas quien se sumaba a las felicitaciones. "Quiero dar la enhorabuena al presidente electo Joe Biden por su victoria como presidente de Estados Unidos en el periodo que se aproxima. Estoy deseando trabajar con él y con su administración", ha hecho saber en un comunicado recogido por Al Arabiya. Hay que recordar que la vicepresidenta electa, Kamala Harris, se ha comprometido a potenciar la política humanitaria de Estados Unidos hacia los territorios palestinos.

09.00. El recuento no ha terminado, pero EEUU empieza una nueva carrera electoral con el Senado en juego. El recuento de los votos no ha terminado en Estados Unidos, pero una nueva carrera electoral con el control del Senado en juego está en marcha desde antes incluso de que los medios proclamaran presidente a Joe Biden. Debido a la ley del estado de Georgia, si ningún candidato alcanza el 50 por ciento de las papeltas, los dos más votados deben enfrentarse en una elección especial. Esta circunstancia se ha dado en las dos carreras del Estado y la casualidad ha querido que tengan el poder de determinar quién controlará el Senado. Aún quedan por declararse los vencedores de las elecciones al senado en Carolina del Norte y Alaska, pero salvo sorpresa mayúscula, los republicanos ganarán ambas. Esto dejaría el Senado con 50 escaños republicanos y 48 demócratas. Si los demócratas ganaran las dos elecciones especiales empatarían a votos con los republicanos y el voto especial de la vicepresidenta electa Kamala Harris le daría ventaja a la hora de aprobar legislación.

02.40. Joe Biden: "Voy a ser un presidente que no va a querer dividir, sino unir". "Con total humildad acepto el deber que me encomendáis. Voy a ser un presidente que no va a querer dividir, sino unir. No vamos a hacer Estados republicanos y demócratas, vamos a ser estadounidenses". "Es hora de bajar la temperatura, mirarnos, escucharnos de nuevo y dejar de ver a nuestros oponentes como rivales. No lo son, son estadounidenses. Es el momento de sanar en Estados Unidos". "No vamos a poder restaurar la economía y nuestra vitalidad sin pensar en qué tenemos que controlar la pandemia. Nuestro trabajo tiene que empezar controlando el coronavirus".

Live on @MSNBC:



President-elect Joe Biden addresses nation from Wilmington, Delaware, in first public speech since winning the election. https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/XYRv86oQAT — MSNBC (@MSNBC) November 8, 2020

02.35. Kamala Harris: "Puedo ser la primera mujer vicepresidenta, pero no seré la última". "Esta noche todas las niñas ven que este es un país de posibilidades". "Gracias al pueblo estadounidense por hacer oír su voz". "Durante cuatro años, vosotros os manifestasteis, os organizasteis por la igualdad y la justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta. Y luego, votasteis. Votasteis por la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad cuando elegisteis a Joe Biden como el próximo presidente de EEUU". "Hoy empieza el trabajo de verdad".

BREAKING: Vice President-elect Kamala Harris takes the stage to address the nation. https://t.co/eJ4LLajSB6 pic.twitter.com/JjIZZxaRji — ABC News (@ABC) November 8, 2020

02.30. Primer discurso de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta electos desde Wilmington (Delaware).