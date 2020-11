Harris: "Seré la primera mujer vicepresidenta, pero no la última"

La primera vicepresidenta electa de Estados Unidos, según proyecciones de los medios, Kamala Harris, ha asegurado este sábado en su discurso de agradecimiento a los votantes que será "la primera mujer en el puesto, pero no la última". Harris ha agradecido a las mujeres que lucharon por sus derechos y por el voto antes que ella y prepararon el camino para que se convirtiera en la primera mujer en ocupar el segundo puesto más importante del país, según recoge Europa Press.

También se ha dirigido a las mujeres más jóvenes, a las que ha agradecido que acudieran a las urnas, y a las niñas a las que les ha recomendado "soñar con ambición y liderar con convicción".

I hope every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. pic.twitter.com/E4GYfr2QoO