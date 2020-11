El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este viernes en su negativa a imponer un confinamiento a causa del covid-19, a pesar de que el país ha registrado en los últimos días los peores datos de toda la pandemia. El mandatario ha comparecido para actualizar la situación de la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos, sus primeras declaraciones públicas en ocho días, según recoge Europa Press. La última vez que dio una rueda de prensa denunció el "fraude" cometido en las elecciones del 3 de noviembre.

En esta ocasión, Trump tampoco ha reconocido su derrota en los comicios -las últimas proyecciones incluyen los recuentos de Arizona, Georgia y Carolina del Norte y cimientan la victoria del candidato demócrata, Joe Biden-, pero ha abierto la puerta a admitir que no será presidente después del 20 de enero, ya que ha insistido en que "su Administración" no impondrá confinamiento alguno.

"Mi Administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro -¿quién sabe qué Administración será?- Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no impondrá ningún confinamiento", ha dicho desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. "Este Gobierno no, bajo ninguna circunstancia, impondrá un confinamiento", ha hecho hincapié, aunque ha señalado que permanecerá "vigilante", según ha informado la cadena de televisión CNN y recoge Europa Press.

La voluntad del mandatario estadounidense de reconocer la posibilidad de que haya una Administración distinta a la suya en 2021 es lo máximo que se ha acercado a reconocer su derrota. La mayoría de los medios estadounidenses proyectan que las elecciones se han saldado con 306 votos a favor de Biden y 232 a su favor. Para ganar los comicios, se necesitan un total de 270.

Biden pide actuar urgentemente

Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, ha pedido "actuar urgentemente" al Gobierno de Trump para frenar el aumento de casos. "Soy el presidente electo, pero no seré presidente hasta el próximo año. El covid-19 no respeta fechas en el calendario y se está acelerando. Es necesaria una acción urgente hoy que sea llevada a cabo por la administración actual", ha dicho en Twitter Biden.

I am the president-elect, but will not be president until next year. COVID-19 does not respect dates on the calendar, it is accelerating right now. Urgent action is needed today, now, by the current administration.