Trump insiste en su falacia de que ha ganado las elecciones y acusa sin pruebas a los medios de "ascender" a Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado muy activo en sus redes sociales este domingo y ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para insistir en que él es el vencedor de las presidenciales y acusar a los medios de "ascender" a la Presdencia antes de tiempo al candidato demócrata, Joe Biden, como recoge Europa Press.

"¿Por qué los medios de noticias falsas asumen continuamente que Joe Biden ascenderá a la Presidencia, sin siquiera permitir que nuestro lado muestre, lo cual nos estamos preparando para hacer, cuán destrozada y violada ha sido nuestra gran Constitución en las elecciones de 2020?", se ha preguntado Trump, iniciando así una nueva serie de mensajes cuestionando los resultados de las presidenciales.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..