Trump se jacta ahora de los progresos en las vacunas: "Todo ocurre bajo mi mandato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "grandes descubrimientos" los avances en las vacunas contra el coronavirus desarrollados por Pfizer y Moderna y ha lanzado un mensaje a los "historiadores": "Todo ha ocurrido bajo mi mando", según informa Europa Press.

"Se acaba de anunciar otra vacuna", ha publicado Trump en Twitter, poco después de que la compañía Moderna informase de que su producto había demostrado una eficacia del 94,5 por ciento en los primeros análisis. Pfizer ya había adelantado la semana pasada que su vacuna tenía una eficacia del 90 por ciento.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!