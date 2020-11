Irán acusa a Israel del asesinato de su director del programa nuclear y denuncia que ha sido un "acto de terrorismo"

El científico iraní Mohsen Fajrizadé, considerado como el director del programa nuclear de la República Islámica, fue asesinado este viernes en los alrededores de la capital, Teherán, según confirmó el Ministerio de Defensa de Irán y recoge Europa Press.

Fajrizadé ha muerto tras un ataque en la localidad de Absard, ubicada en la provincia de Teherán, en el que se ha registrado al menos una explosión. Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias FARS, el ataque habría sido ejecutado contra el vehículo en el que viajaba el científico y se habría saldado con la muerte de otras tres personas, que serían los atacantes.

Los guardaespaldas del científico se enfrentaron a tiros a un grupo de asaltantes. Durante este enfrentamiento, entre su equipo de seguridad y los terroristas, Fajrizadé resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde falleció. "Desafortunadamente, el equipo médico no ha tenido éxito y, hace unos minutos, el científico ha caído mártir tras años de esfuerzos y lucha", según explicó el ministro de Defensa Iraní, Amir Hatami. "Elementos terroristas armados han atacado este viernes el vehículo en el que viajaba Mohsen Fajrizadé, director de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa", señaló el departamento gubernamental iraní.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha acusado a Israel de estar detrás del asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizadé, considerado como el director del programa nuclear de la República Islámica, y ha denunciado que su muerte ha sido consecuencia de un "acto de terrorismo" según informa Europa Press.

En un comunicado publicado este sábado, Rohani ha dicho que el asesinato de Fajrizadé ha sido "un acto de terrorismo" perpetrado por "el régimen mercenario de Israel". "Nuestros enemigos están teniendo unas cuentas semanas estresantes", ha dicho poco después en una declaración difundida por la televisión estatal. "La era de su presión está rebajándose porque las circunstancias están cambiando. Es importante para ellos hacer lo máximo en las próximas semanas", ha indicado, según recoge Bloomberg.

Horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha denunciado que Fajrizadé ha sido "asesinado por terroristas". Esta cobardía, con graves señales de la implicación israelí, muestra el desesperado belicismo de los autores", ha afirmado el jefe de la diplomacia iraní, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Donde además ha pedido a la comunidad internacional que ponga fin a su doble rasero: "Irán pide a la comunidad internacional, y especialmente a la Unión Europea (UE), que ponga fin a su vergonzoso doble rasero y condene este acto de terrorismo de Estado".

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, ha declarado a la televisión estatal que el asesinato del científico nuclear iraní está "claramente vinculado" con el asesinato del general Qasem Soleimani, abatido por un dron estadounidense en el aeropuerto internacional de Bagdad en enero.

"Una dura venganza espera a los asesinos"

Asimismo, Baqeri ha apuntado que "una dura venganza espera a los asesinos", a los que ha vinculado con "la arrogancia global y el maligno régimen sionista de Israel". "Al tiempo que expresamos nuestras condolencias por el martirio de este científico (...) aseguramos que no pararemos y castigaremos a los responsables del asesinato del mártir Mohsen Fajrizadé", ha zanjado el jefe del Estado Mayor del Ejército iraní en su comunicado recogido por la agencia iraní de noticias Sepah, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

En esta línea se ha expresado, Hosein Dehqan, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien ha destacado que las autoridades iraníes "caerán como un rayo contra los asesinos del mártir Mohsen Fajrizadé". "Lamentarán lo que han hecho", ha agregado a través de Twitter.

"Los sionistas, en los últimos días de su arriesgado aliado, están haciendo todos los esfuerzos para provocar una guerra a gran escala poniendo presión sobre Irán", ha argumentado Baqeri, en referencia a Israel y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero tras su derrota en las presidenciales del 3 de noviembre.

Durante los últimos días, medios internacionales han informado sobre posibles planes de Washington para llevar a cabo un ataque en Irán. El propio Trump preguntó recientemente a sus asesores de Seguridad Nacional sobre la posibilidad de un ataque aéreo contra instalaciones nucleares iraníes, según The New York Times.

Farhan Haq, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este viernes en declaraciones a DPA a evitar "cualquier acción que pueda desencadenar una escalada de tensiones en la región".

Entre las voces que han mostrado su sorpresa por el asesinato, se encuentra la del exdirector de la CIA entre 2013 y 2017, John O. Brennan, que ha mostrado su sorpresa y ha tildado de "acto criminal" lo sucedido en su cuenta de Twitter, tras instar al gobierno iraní a esperar "al retorno de un liderazgo estadounidense responsable".

This was a criminal act & highly reckless. It risks lethal retaliation & a new round of regional conflict.

Iranian leaders would be wise to wait for the return of responsible American leadership on the global stage & to resist the urge to respond against perceived culprits. https://t.co/0uZhyBTM3S