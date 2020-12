Harris elige a su equipo de Vicepresidencia, formado al completo por mujeres por primera vez en EEUU

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado este jueves a su nuevo equipo para los próximo cuatro años, formado al completo por primera vez en la historia del país por mujeres.

"Hoy anuncié a Tina Flournoy como mi jefa de personal, Rohini Kosoglu como mi asesora de Política Nacional y Nancy McEldowney como mi asesora de Seguridad Nacional", ha anunciado a través de su cuenta de Twitter.

