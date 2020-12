Sánchez, en la Cumbre de Acción Climática: "La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en la Cumbre de Ambición Climática, organizada por Naciones Unidas (ONU), Reino Unido, Francia, Chile e Italia. "La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Debemos entender, por tanto, que la acción climática no es solo una inversión potencial para nuestras economías, que lo es, sino una obligación para la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y también, una garantía de futuro para las próximas generaciones", ha señalado durante su intervención.

El encuentro, según ha informado Moncloa, tiene como objetivo renovar los compromisos acordados en el Acuerdo de París en su quinto aniversario y elevar el nivel de ambición antes de la COP26 de Glasgow de noviembre 2021. Sánchez ha presentado la Estrategia a Largo Plazo del Gobierno de España para alcanzar la neutralidad climática en 2050, una medida aprobada el 3 de noviembre de 2020. Las medidas del Gobierno de España, con perspectiva de equidad y justicia social, prestan especial atención a los colectivos y sectores vulnerables, y a los habitantes de zonas en declive demográfico.

Durante 2020, España ha presentado el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en enero se adhirió a la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, que se alinea con la decisión del Consejo Europeo del viernes de ampliar la reducción de emisiones del 40% al 55% para 2030, para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En octubre de este año, España ya se comprometió, junto a 10 Estados Miembros, a alcanzar este objetivo.

El Gobierno prevé que en 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos en España y que el 25% del consumo energético industrial proceda del hidrógeno verde en 2050. Las medidas buscan reducir el consumo un 50%, siendo más eficientes, y que el 97% sea de origen renovable.

El presidente del Ejecutivo ha destacado que estas transformaciones "exigen decisiones difíciles", especialmente para sectores como las centrales térmicas y las nucleares y la minería del carbón. "Por este motivo, se ha aprobado la Estrategia de Transición Justa, para asegurarnos de que nadie quede atrás", ha dicho. "Esta estrategia es una apuesta colectiva por un mundo diferente en el que nuestras casas, nuestros edificios públicos, nuestros coches y nuestros medios de transporte, las oficinas y las fábricas estarán diseñados para contribuir al objetivo último de la neutralidad climática, al objetivo último, en definitiva, de salvar nuestro planeta. Por esto trabajamos", ha concluido el presidente.

La ONU pide a todos los países que declaren la "emergencia climática"

Minutos antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dado por inaugurada la cumbre virtual sobre la Ambición Climática con una llamada a la acción, cinco años después de la firma del Acuerdo de París, dado que las medidas tomadas hasta el momento no han contribuido a aliviar la situación, según informa Europa Press. "Todavía no vamos en la dirección correcta" ha hecho saber Guterres, quien ha pedido a los líderes mundiales que declaren un estado conjunto de emergencia climática para garantizar que se alcance el equilibrio medioambiental en 2050: "Hago un llamamiento a todos los líderes de todo el mundo para que declaren el estado de la emergencia climática en sus países".

Guterres ha hecho hincapié en que el mundo ahora es 1,2 grados más caliente que durante la época preindustrial, y que si no cambia de rumbo, podríamos alcanzar un aumento catastrófico de temperatura de 3 grados a finales de siglo.

Guterres ha aprovechado no obstante para aplaudir el compromiso exhibido esta semana por la Unión Europea - gracias al pacto que desbloquea el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación y al nuevo objetivo de reducción de emisiones - y Reino Unido. "Estas decisiones merecen ser emuladas", ha hecho saber durante su discurso inaugural de la cumbre telemática, de un día de duración y con sede en Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, recogido por The Independent.

"Mientras el mundo trabaja para recuperarse de los impactos de la pandemia, no podemos volver a la vieja normalidad de desigualdad y fragilidad. Debemos dar un paso hacia un camino más seguro y sostenible", ha añadido Guterres en su cuenta de Twitter.

