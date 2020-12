Biden elige a su antiguo rival Pete Buttigieg como secretario de Transporte

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto a Pete Buttigieg, antiguo rival en las primarias del Partido Demócrata, como nuevo secretario de Transporte, lo que le convertirá si es confirmado en el primer ministro abiertamente homosexual de la historia del país norteamericano. Buttigieg, de 38 años, saltó a la política nacional en las primarias, después de hacerse con 29 años con la alcaldía de South Bend (Indiana) y tras una etapa en las Fuerzas Armadas —estuvo desplegado en Afganistán y alcanzó el grado de teniente—. El equipo de Biden le ha descrito como un político que "rompe barreras", informa Europa Press.

"El alcalde Pete Buttigieg es un patriota y alguien que soluciona problemas, un ejemplo de lo que somos como nación", ha dicho el propio Biden, que confía en su antiguo rival para encarar en el Departamento de Transporte retos en materia de empleos, infraestructura, equidad y clima. "Confío en que el alcalde Pete liderará este trabajo con interés, decencia y una visión audaz, él unirá a la gente para lograr grandes cosas", ha dicho el mandatario electo, a la espera en cualquier caso de que el Senado valide la nominación de Buttigieg una vez se produzca el traspaso presidencial el 20 de enero.

Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.



I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate.