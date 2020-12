Apple defiende su nueva política de privacidad tras las críticas de Facebook

Publicada el 18/12/2020 a las 12:00 Actualizada el 18/12/2020 a las 12:30

Apple ha defendido su nueva política de privacidad para su sistema operativo iOS 14 tras las críticas emitidas por Facebook, que acusaba al fabricante tecnológico de perjudicar con ellas a las pequeñas empresas, y ha asegurado que su intención con estos cambios es dar a sus usuarios la opción de elegir cómo se utilizan sus datos. "Creemos que se trata de una simple cuestión de defender a nuestros usuarios. Los usuarios deben saber cuándo se recopilan y comparten sus datos con otras aplicaciones y sitios web, y deberían tener la opción de permitirlo o no", señala un portavoz de Apple, informa Europa Press.

Asimismo, también incide en que la transparencia en el rastreo por parte de las aplicaciones en iOS 14 no requiere que Facebook cambie su enfoque para rastrear a los usuarios y crear publicidad dirigida, "simplemente requiere que les den a los usuarios la capacidad de elegir".

Facebook criticó este jueves los cambios que realizará Apple en su sistema operativo iOS 14 de Apple respecto a las políticas de privacidad en lo relativo la recopilación de datos y la publicidad personalizada, ya que considera que perjudicarán principalmente a las pequeñas y medianas empresas, y lanzó una campaña publicitaria en Estados Unidos para mostrar su rechazo a la decisión del fabricante tecnológico.

La nueva política de privacidad de Apple exigirá a las aplicaciones de su App Store que proporcionen información sobre algunas de sus prácticas de recopilación de datos de aplicaciones en la página de su producto, así como que pidan permiso a los usuarios para rastrearlos en aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas. Este cambio afecta también a las apps que ya tienen instaladas los usuarios.

Apple indica que desde 2003 ha estado trabajando para preservar la privacidad del usuario en la web al limitar el rastreo entre sitios web y remarca que esta medida es el primer paso para enfrentar este desafío para las apps en iOS, un proyecto que lleva años en desarrollo y ha sido parte de su hoja de ruta de privacidad durante mucho tiempo.

En un comunicado, Facebook denunció este jueves que esta nueva política presentada el pasado mes de junio por Apple y que se aplicará a principios de 2021 tendrá un "impacto dañino" en muchas pequeñas empresas que están luchando por mantenerse a flote, así como en una Internet gratuita en la que todo el mundo confía ahora "más que nunca". En concreto, consideraba que la nueva política no tiene nada que ver con la privacidad, "sino con el beneficio", ya que obligará a las empresas a recurrir a suscripciones u otros pagos en la aplicación para obtener ingresos, lo que significa que "Apple se beneficiará y muchos servicios gratuitos tendrán que comenzar a cobrar o salir del mercado".

Facebook también ha criticado que Apple "no está jugando sus propias reglas", ya que su propia plataforma publicitaria personalizada no está sujeta a la nueva política de iOS 14, mientras el fabricante defiende que su nueva función de control de rastreo se aplica a todos los desarrolladores, incluido la propia compañía. Desde Apple apoyan la publicidad dentro de las apps y no prohíben el rastreo, pero advierten de que este puede ser "invasivo" y "simplemente" solicitan que cada aplicación obtenga el consentimiento explícito del usuario para realizar un rastreo, "de modo que sea más transparente y esté bajo el control del usuario".