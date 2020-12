Biden elige a Deb Haaland como secretaria de Interior, la primera nativa americana en ocupar el cargo

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto este jueves a la congresista por Nuevo México, Deb Haaland, como nueva secretaria de Interior, quien en caso de ser confirmada por el Senado, sería la primera nativa americana en ocupar el cargo. Haaland, de 60 años, fue en 2018 una de las dos primeras mujeres nativas americanas en formar parte del Congreso, en donde se ha dedicado a intentar mejorar las condiciones de las comunidades originarias, como la asistencia durante la pandemia, así como a políticas medioambientales y contra el cambio climático, informa Europa Press.

"Una voz como la mía nunca ha sido secretaría de Gabinete, ni ha estado al frente del Departamento de Interior", ha escrito Haaland en su cuenta de Twitter. "Crecer en la casa de mi madre de Pueblo me hizo fuerte. Seré fuerte por todos nosotros, nuestro planeta y toda nuestra tierra protegida. Me siento honrada y lista para servir".

A voice like mine has never been a Cabinet secretary or at the head of the Department of Interior.



Growing up in my mother’s Pueblo household made me fierce. I’ll be fierce for all of us, our planet, and all of our protected land.



I am honored and ready to serve.