Trump dice que las elecciones en EEUU fueron "tercermundistas" y llama a Biden "presidente de mentira"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a denunciar este sábado que las elecciones de EEUU fueron manipuladas hasta el punto de parecer más propias de un país "del tercer mundo" y que su sucesor electo, Joe Biden, es un presidente "de mentira".

"Un joven militar que trabajaba en Afganistán me dijo que las elecciones allí fueron más seguras y estuvieron mejor organizadas que las de noviembre en Estados Unidos", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter, según recoge Europa Press.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!

"Las nuestras han sido elecciones tercermundistas por la llegada de millones y millones de papeletas falsas por correo. ¡Presidente de mentira!", ha insistido Trump una semana más, antes de volver a criticar al Tribunal Supremo por negarse a atender su caso.

"El Tribunal Supremo se ha mostrado completamente incompetente y débil sobre el masivo fraude electoral que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020. Tenemos pruebas absolutas pero no las quieren ver porque dicen que no tenemos 'caso'", ha hecho saber Trump.

"El Departamento de 'Justicia' y el FBI no han hecho nada al respecto de la estafa más grande en la historia de nuestra nación, a pesar de la abrumadora evidencia. Deberían estar avergonzados. La historia lo recordará. Nunca os rindáis", ha añadido Trump.

"Si las elecciones han sido corruptas, no hay país que valga", ha denunciado por último el presidente.

The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don’t want to see it - No “standing”, they say. If we have corrupt elections, we have no country!