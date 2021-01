El Congreso de EEUU ratifica la victoria de Biden en las presidenciales de noviembre

El Congreso de Estados Unidos ha ratificado este jueves la elección del demócrata Joe Biden como presidente en los comicios celebrados en noviembre, tras tener que suspender varias horas su sesión después de que partidarios del presidente, Donald Trump, asaltaran la sede legislativa.

La decisión ha llegado poco después de que el Senado y la Cámara de Representantes rechazaran las objeciones presentadas por un pequeño número de republicanos acérrimos seguidores de Trump para intentar invalidar los votos electorales de Biden en los estados de Arizona y Pensilvania, informa Europa Press.

Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, lograron 306 votos en el colegio electoral, 36 más de los necesarios para obtener la victoria, si bien Trump se ha negado a reconocer su derrota y ha denunciado sin presentar pruebas que durante las elecciones se produjo un fraude.

BREAKING: Vice President Pence announces the 306-232 Electoral College vote count after hours of debate, officially affirming Joe Biden and Kamala Harris as the winners of the election https://t.co/wTKxzqAo9U pic.twitter.com/tFW58tANA4