El 'impeachment' contra Trump toma forma y se presentará el lunes

El impeachment de los congresistas demócratas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue tomando forma y se presentará el lunes ante la Cámara de los Representantes, según ha anunciado en Twitter uno de los congresistas demócratas implicados.

"Presentaremos el artículo de Impeachment este lunes durante la sesión pro forma de la Cámara", ha publicado el congresista demócrata por California, Ted Lieu y recoge Europa Press.

Dear @VP @Mike_Pence: Find your backbone yet? Invoke the 25th Amendment now. https://t.co/X2EYOexnYa