La UE condena la detención de Navalni y pide su inmediata puesta en libertad

La Unión Europea ha condenado la detención del líder opositor Alexei Navalni por parte de las autoridades rusas cuando se disponía a entrar en el país, tras meses en Alemania donde se ha estado recuperando del envenenamiento sufrido el pasado verano, y ha reclamado su puesta en libertad de forma inmediata.

"Las autoridades rusas deben respetar los derechos de Alexei Navalni y liberarle inmediatamente. La politización de la justicia es inaceptable", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comentario en Twitter.

Rusia alega que Navalni tiene pendiente una sentencia condicional y desde diciembre está en búsqueda por numerosas infracciones del período de prueba, inform a Europa Press.

En la misma red social, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha calificado de "inaceptable" el episodio sufrido por el opositor ruso a su llegada a Moscú. "Pido a las autoridades rusas que le pongan en libertad de forma inmediata", ha exigido el ex primer ministro belga.

