Biden enmienda a Trump en su primer discurso como presidente de EEUU: “La democracia ha prevalecido”

Publicada el 20/01/2021 a las 18:56 Actualizada el 20/01/2021 a las 21:31

Joe Biden ha pasado a convertirse esta tarde de forma oficial en el 46º presidente estadounidense tras la ceremonia de investidura que ha tenido lugar este miércoles en el Capitolio. Después del juramento del cargo, Biden ha realizado un discurso a la nación en el que ha insistido de que “hoy es el día en el que la democracia ha prevalecido”.

“Durante años América se ha enfrentado a muchos retos. Hoy no solo celebramos un cargo, sino una causa. La causa de la democracia. La democracia es preciada, la democracia es frágil, y hoy la democracia ha prevalecido”, ha asegurado el presidente en una intervención marcada no solo por la pandemia del coronavirus, sino por la convulsión social vivida en los últimos meses y que ha tenido su máxima expresión en las multitudinarias marchas contra el racismo del Black Lives Matter, así como el asalto al Capitolio por hordas trumpistas y la extrema derecha hace apenas dos semanas.

“En este lugar, hace dos semanas, la violencia intentó quebrar las bases de Capitolio. Y nos unimos como una nación, bajo dios, indivisible, llevando a cabo esta apacible transferencia de poder como lo hemos hecho desde hace más de dos siglos”, ha incidido el demócrata.

El discurso se ha centrado en la unión del pueblo estadounidense y la construcción de un país “que deje atrás el odio y la mentira”, y abrace la unión frente la división. “La historia estadounidense no depende de algunos de nosotros, sino de todos nosotros. Nosotros, el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Y nos queda un gran camino por delante. Hay mucho que reparar y restaurar, que sanar, y mucho por ganar […]. Para acabar con el supremacismo blanco, con el terrorismo doméstico… Nos enfrentamos a estos retos, y venceremos”.

También ha remarcado la necesidad de la justicia social, en relación con los episodios de racismo de los últimos meses y las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter a partir del asesinato de George Floyd a manos de la policía. “Es el momento de la justicia social, que ha hecho que nos movamos durante cien años soñando que la justicia para todos no se sigua retrasando”.

Biden también ha remarcado su papel como presidente legítimamente electo, en contraposición a las acusaciones sin pruebas de Donald Trump, destacando que su administración gobernará para todos los estadounidenses, tanto aquellos que le han apoyado como los que no. “La voluntad del pueblo se ha escuchado […]. El desencuentro no tiene que llevar a la desunión. Y voy a luchar por todos los americanos. Voy a pelear igual por aquellos que pelearon por mí como por los que no lo hicieron”, ha asegurado.

El demócrata también ha dedicado parte de su discurso para tratar sobre la crisis del coronavirus, y la necesidad de plantarle cara a través de una respuesta conjunta. “El virus ha desolado el país, se ha llevado tantas vidas como la segunda guerra mundial. Miles de trabajos se han perdido, cientos de negocios han cerrado […]. Necesitamos que trabajar juntos para sobrevivir a este invierno. La política por fin enfrentará esta pandemia como una nación”.

Pero para superar esta serie de retos, “se necesita una de las cosas más elusivas de la democracia. Unidad”, ha incido. Y es que la unidad ha sido la parte central de su discurso, así como el entendimiento y la desescalada de la tensión política. “Nuestra nación ha estado en constante lucha entre el sueño americano y la realidad del racismo, el miedo y la demonización que nos ha separado. Desde la guerra civil, la depresión o la guerra mundial, siempre hemos prevalecido. En estos momentos algunos de nosotros nos hemos unido para superar este reto, y lo podemos hacer ahora. Podemos hacerlo con unidad y respeto".

“Este es un momento histórico de crisis, y la unidad es la respuesta. Y tenemos que superar este momento como los Estados Unidos de América. Nunca volveremos a fallar si estamos unidos. Así que en este momento vamos a empezar desde cero, mostrando respeto los unos a los otros”, ha argumentado Biden, que ha remarcado que la “política no tiene que ser un fuego que lo destruya todo”. “Tenemos que finalizar esta guerra civil que enfrenta el rojo con el azul, conservadores contra liberales. Podemos hacerlo si abrimos nuestras almas, si mostramos un poco de tolerancia, y si nos ponemos poner en los zapatos de los otros aunque sea por un momento”.

El demócrata también ha reservado una nota para el feminismo, señalando el hito de Kamala Harris como primera vicepresidenta racializada de la historia del país. “Estamos enfrente del capitolio, donde Martin Luther King habló de su sueño, donde las mujeres lucharon por votar, y ahora tenemos la primera vicepresidenta, Kamala Harris. No me digáis que las cosas no pueden cambiar”, ha defendido.

Biden también ha realizado un gesto en el ámbito internacional, que adelanta una política de recuperación de las relaciones y compromisos rechazados por la administración Trump, como son los Acuerdos de París. “El mundo nos está observando. Así que ese es mi mensaje para todos. América ha sido puesta a prueba, y hemos salido más fortalecidos. Vamos a recuperar nuestras alianzas y compromisos. No por los retos del ayer, si no por los retos del mañana. Y mostraremos el poder de nuestro ejemplo. Seremos un compañero fiable para la paz y la estabilidad”, ha incidido.

Finalmente, tras un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, Biden ha lanzado un último mensaje a la nación, remarcando las especiales circunstancias en las que vive el país, y como la forma en la que afronte este reto histórico marcará su rumbo. “Os doy mi palabra, defenderé la Constitución, nuestra democracia, América, y os serviré a vosotros por el bien común. Y juntos podremos escribir una historia de unidad y no de odio. De amor y cura. Que esta sea la historia que nos guie, nos inspire, y se cuente en los años venideros que la verdad y la justicia no murieron bajo nuestros ojos”.ç

Una ceremonia inusual

La ceremonia de investidura no solo ha estado marcada por la crisis del coronavirus, sino por las tensiones sociales y el asalto del Capitolio por la extrema derecha. De este modo, la toma de posesión no ha contado con los cerca de 200.000 invitados con los que suele contar, sino que ha sido sujeto de un dispositivo de seguridad sin precedentes alrededor del recinto, que ha llevado al propio FBI a retirar del operativo a aquellos agentes que tuvieran vínculos con la extrema derecha.

Pero sin duda la ausencia más sonada ha sido la de Donald Trump. El ya expresidente adelanto con antelación su decisión de no asistir a la investidura, como es costumbre, y relegar en la figura del exvicepresidente Mike Pence la representación de la administración saliente. Biden no ha hecho alusión alguna al magnate, mientras que ha dirigido unas breves palabras de agradecimiento a Pence durante su discurso. A la vez que el evento se celebraba en el Capitolio, Trump aterrizaba en Florida, desde donde ha podido ver parte de la ceremonia.

Junto a Biden estaba la otra protagonista de la investidura, Kamala Harris. En un juramento lleno de emoción, en el que le era imposible ocultar la felicidad de su rostro, Harris se ha convertido en la primera vicepresidenta de la historia.

Felicitaciones de los principales lideres políticos

Al término del juramento, diferentes agentes políticos han felicitado al demócrata su toma del carga. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido un tuit a la nueva administración felicitando su éxito. “La Administración de Joe Biden y Kamala Harris inicia su andadura. Todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa de esperanza y futuro. Trabajaremos con EE.UU. por la democracia y el refuerzo de una gobernanza global más justa, sostenible e inclusiva”.

La Administración de @JoeBiden y @KamalaHarris inicia su andadura. Todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa de esperanza y futuro. Trabajaremos con EE.UU. por la democracia y el refuerzo de una gobernanza global más justa, sostenible e inclusiva.#InaugurationDay — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2021

En la misma línea se ha expresado el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que ha felicitado a Biden y a Kamala por su “histórica inauguración”. “El liderazgo de america es vital para los problemas que nos conciernen a todos, como el cambio climático o el covid-19, y espero poder trabajar con el presidente Biden”.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha saludado la “oferta para cooperar” y adelanta que “Europa está preparada para empezar de cero”.

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US!



Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate.



Europe is ready for a fresh start.#InaugurationDay pic.twitter.com/Re7vaoUlHS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, también ha felicitado la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, una de las principales medidas de la campaña de Biden.

El papa también ha felicitado a Biden por su toma del cargo. "Pido a Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y entre las naciones del mundo a fin de promover el bien común universal", ha indicado el Pontífice en su mensaje, dirigido a la Casa Blanca, según informa Europa Press