La misión Mars 2020 Perseverance de la NASA ha difundido las esperadas imágenes del aterrizaje de su rover en el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021, tomadas desde diferentes puntos de vista. Las imágenes reales fueron capturadas por varias cámaras instaladas que forman parte del dispositivo de entrada, descenso y aterrizaje del rover, ha informado Europa Press.

Las vistas incluyen una cámara que mira hacia abajo desde la etapa de descenso de la nave espacial (una especie de contenedor propulsado por cohetes que ayuda a llevar el rover a su lugar de aterrizaje), una cámara en el rover mirando hacia arriba en la etapa de descenso, una cámara en la parte superior de la coraza (una cápsula que protege el rover) mirando hacia ese paracaídas, y una cámara en la parte inferior del rover mirando hacia la superficie marciana. Cuatro cámaras en total.

El audio incrustado en el vídeo proviene de las llamadas de control de la misión durante la entrada, el descenso y el aterrizaje. El micrófono conectado al rover no recopiló datos utilizables durante el descenso. Pero el dispositivo sobrevivió a la llegada a la superficie y obtuvo sonidos del cráter Jezero.

Desde el momento del inflado del paracaídas, el sistema de cámaras cubre la totalidad del proceso de descenso, mostrando parte del intenso viaje del rover hasta el cráter Jezero de Marte. El metraje de las cámaras de alta definición a bordo de la nave comienza a 11 kilómetros sobre la superficie, mostrando el despliegue supersónico del paracaídas más masivo jamás enviado a otro mundo, y termina con el aterrizaje del rover en el cráter, informa la NASA.

La misión también publicó el primer panorama de la cubierta del Perseverance, tomado por las dos cámaras de navegación ubicadas en su mástil. El astrobiólogo robótico de seis ruedas, el quinto rover que la agencia ha aterrizado en Marte, se encuentra actualmente en una revisión exhaustiva de todos sus sistemas e instrumentos.

"Ahora finalmente tenemos una vista de primera fila de lo que llamamos 'los siete minutos de terror' mientras aterrizamos en Marte", dijo Michael Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que administra la misión de la agencia. "Desde la apertura explosiva del paracaídas hasta la pluma de los cohetes que aterrizan enviando polvo y escombros al aterrizar, es absolutamente impresionante".

Sonidos desde Marte

El rover Perseverance también ha enviado un conjunto de sonidos de la superficie del Planeta Rojo. Esta es la primera vez que se equipa un vehículo de Marte con un micrófono. Según la NASA, este primer conjunto de sonidos de la superficie de Marte fue grabado por el micrófono instalado en el costado del vehículo el 20 de febrero de 2021. Esto fue dos días terrestres después de llegar a la superficie del cráter Jezero, un emplazamiento de especial interés astrobiológico, donde se piensa que es posible encontrar rastros de antigua vida marciana de cuando el ambiente fue húmedo. La grabación corresponde a un micrófono conectado al rover que no recopiló datos utilizables durante el descenso.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars