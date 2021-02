El 'Sea Watch' rescata a otras 170 personas en el Mediterráneo y ya suma casi 320 migrantes en su barco de rescate

La ONG alemana Sea Watch ha informado este domingo del rescate de otros 170 migrantes en aguas del Mediterráneo central, en el tercer día consecutivo de operaciones de salvamento, y avisa de que ya son casi 320 las personas rescatadas que tiene a bordo en busca de puerto seguro.

Según ha precisado la ONG en su cuenta de Twitter, en las últimas horas su barco de rescate Sea Watch 3 ha realizado dos operaciones de salvamento para sacar respectivamente a 73 y 97 personas de las aguas, entre ellas mujeres embarazadas, informa Europa Press.

Fourth rescue of the #SeaWatch3: this time, 97 people were rescued from a double-decker wooden boat. Our crew is now sharing our Sea-Watch 3 with 317 guests!

In the meantime, our #Moonbird sighted four other boats in distress in the central #Mediterranean. pic.twitter.com/oFCfriz2mD