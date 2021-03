AstraZeneca asegura que "no hay pruebas" de que la vacuna provoque un incremento de riesgos de coágulos

Publicada el 14/03/2021 a las 20:24 Actualizada el 14/03/2021 a las 20:25

La farmacéutica británico-sueca AstraZeneca ha asegurado este domingo que "no hay pruebas" de que su vacuna contra el coronavirus provoque un incremento del riesgo de coágulos en sangre pese a la decisión de varios países de suspender su utilización como medida de precaución. La empresa asegura que ha realizado "una revisión minuciosa" de los datos disponibles sobre quienes han recibido la vacuna en Reino Unido y la UE, según informa Europa Press.

"Unos 17 millones de personas de la UE y Reino Unido han recibido ya nuestra vacuna y el número de casos de coágulos de los que se ha informado entre este grupo es inferior a la media que se puede esperar en la población en general", ha explicado la farmacéutica a través de un comunicado firmado por su jefa médica, Ann Taylor.

"La naturaleza de la pandemia ha incrementado la atención sobre casos individuales. Estamos yendo más allá de las prácticas habituales de seguridad de seguimiento de medicamentos autorizados sobre casos de incidentes vacunales para garantizar la seguridad pública", ha añadido Taylor.

Irlanda y la región italiana del Piamonte han sido los últimos en anunciar la suspensión del uso de la vacuna de AstraZeneca tras hacer lo propio Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia y Tailandia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este viernes que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca.

La UE considera "inaceptable" los retrasos de AstraZeneca

Por otra partes, el comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, ha lamentado este domingo los retrasos anunciados antes del fin de semana por la farmacéutica AstraZeneca sobre la entrega de su vacuna a los países de la Unión Europea.

Este viernes, el laboratorio anglosueco reconoció que sólo podrá entregar a los países de la Unión Europea 100 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19 durante el primer semestre del año, un tercio de todas las que había acordado con la Comisión Europea, debido a las restricciones a la exportación que tienen terceros países. "AstraZeneca lamenta anunciar una disminución de la distribución planeada de vacunas a la Unión Europea a pesar de haber trabajado sin descanso para acelerar el suministro", apuntó el laboratorio en un comunicado.

Para Breton, máximo responsable de la UE en el ámbito industrial de la producción de vacunas, "esta situación es inaceptable o, en cualquier caso, incomprensible", ha manifestado en declaraciones recogidas por Les Echos. Para el comisario europeo, esta reducción en las entregas puede reflejar "una disfunción en la cadena logística".

No obstante, el comisario europeo rechazó la posibilidad de emprender, por el momento, medidas legales. "Todavía no estamos en ese punto", ha declarado, antes de asegurar que la tardanza actual no significa el fin de los pronósticos del programa de vacunación para el primer trimestre en la Unión Europea. En este sentido, aplaudió la puesta en marcha de una "economía de guerra", que permitirá que en tres semanas se hayan entregado 100 millones de dosis, 300 millones en el segundo trimestre y 900 millones en el tercero gracias a "un ritmo industrial sin precedentes".