El alcalde de Mineápolis ha declarado un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía. Desde el lunes por la noche, a partir de las 19.00 horas (hora local), entrará en vigencia el toque de queda, que se extenderá hasta las 6.00 horas del martes. Esta medida se aplicará puesto que se ha declarado el estado de emergencia en la urbe, según recoge Europa Press.

"La angustia que estamos sufriendo no se puede traducir en violencia, destruyendo medios de vida, destruyendo negocios de propiedad local en los que nuestras comunidades han vertido su corazón y alma durante décadas", ha pedido el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una rueda de prensa, informa CNN. "El desmoronamiento de los sacrificios que la gente ha hecho durante tanto tiempo, no puede, no será tolerado. Debemos buscar la paz esta noche", ha instado Frey.

También el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, ha anunciado que imperará este mismo toque de queda en el municipio, mientras que el gobernador de Minesota, Tim Walz, ha declarado también toque de queda en tres condados —Hennepin, Ramsey y Anoka—, uno de ellos donde fue asesinado Daunte Wright.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad Brooklyn Center —donde fue asesinado Wright—, Mike Elliott, ha informado que la autoridad de mando del Departamento de Policía ha sido transferida a su oficina tras una votación en el consejo de la ciudad, mientras que también ha anunciado que el administrador del municipio, Curt Boganey, ha sido relevado de sus funciones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha expresado sobre la muerte del ciudadano afroamericano a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que es necesario "reconstruir la confianza y garantizar la rendición de cuentas para que nadie esté por encima de la ley". "Hoy estoy pensando en Daunte Wright y su familia, y en el dolor, la ira y el trauma que experimenta la América negra todos los días", ha escrito el mandatario, horas después de haber pedido calma y "esperar y ver lo que depara la investigación".

Today I’m thinking about Daunte Wright and his family — and the pain, anger, and trauma that Black America experiences every day. While we await a full investigation, we know what we need to do to move forward: rebuild trust and ensure accountability so no one is above the law.