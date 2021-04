Múltiples víctimas en un tiroteo en instalaciones de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis (EEUU)

La Policía de Indianápolis ha confirmado múltiples víctimas en un tiroteo en instalaciones de la empresa de mensajería FedEx cerca del aeropuerto de la ciudad, ubicada en el estado estadounidense de Indiana, según informa Europa Press.

Según la portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Genae Cook, los agentes han sido avisados para trasladarse al lugar, en el paseo de Mirabel, a las 23.00 horas (hora local), informa la cadena de televisión local WRTV. Cook ha precisado que los agentes están en el lugar de los hechos, trabajando y recopilando información en una "situación de víctimas en masa".

IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.



Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd