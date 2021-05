Israel anuncia "el golpe más grande" contra Hamás desde el año 2014

Thank you for watching "Los terroristas de Gaza están disparando cohetes sin parar mientras los civiles en el centro y sur de Israel pasan la noche en refugios para protegerse del lanzamiento", han aseverado las fuerzas israelíes a través de su perfil de Twitter.

Por otro lado, medios israelíes han indicado que se ha informado de fuertes estallidos en la ciudad y que informes iniciales indican que se ha interceptado varios de los cohetes. También se han disparado cohetes esta madrugada contra Ascalón y Modiin, informa el medio 'The Times of Israel'.