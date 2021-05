La UE condena el "inadmisible" aterrizaje forzoso de un avión para detener a un opositor en Bielorrusia

Publicada el 24/05/2021 a las 09:27 Actualizada el 24/05/2021 a las 09:50

Condena unánime del aterrizaje forzoso en Bielorrusia de un avión que cubría un trayecto entre Atenas y Vilna en una aparente maniobra de Minsk para poder detener a un periodista opositor exiliado. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de hecho, ha anunciado que la cuestión se tratará en el Consejo Europeo previsto para este lunes, cuando se estudiarán posibles sanciones, ha informado Europa Press.

"Condeno con la mayor contundencia el aterrizaje forzoso en Minsk de un vuelo de Ryanair (...) y la detención del periodista Raman Protasevich de la que se ha informado", ha afirmado Michel en un comunicado oficial.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

"Insto a las autoridades bielorrusas a liberar de inmediato al pasajero detenido y a garantizar plenamente sus derechos", ha añadido Michel, que ha adelantado que "los líderes de la UE tratarán este incidente sin precedentes durante el Consejo Europeo". "El incidente no pasará sin consecuencias", ha remachado.

El avión, un Boeing 737-800, realizó este domingo un aterrizaje de emergencia en Minsk tras una supuesta amenaza de bomba, lo que permitió la detención del periodista Roman Protasevich, uno de los fundadores del canal de Telegram Nexta, que jugó un papel clave en la coordinación de las protestas que siguieron a la reelección del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, denuncia la oposición.

El aparato reanudó su ruta finalmente tras varias horas en tierra, según recoge la web especializada Flightradar 24. Sin embargo, Protasevich no está entre los pasajeros, según ha informado el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y recoge la agencia de noticias Bloomberg.

"Roman Protasevich ha sido detenido. Estaba en un vuelo de Ryanair de Atenas a Vilna. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Minsk", publicó en la red social Telegram el centro pro derechos humanos Viasna.

Por su parte, el canal Nexta Live acusó a los partidarios de Lukashenko del "secuestro" del avión, para arrestar a Protasevich. "Le espera la pena de muerte en Bielorrusia", según Nexta Live.

La oficina de la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, ha asegurado que un avión de combate MiG-29 escoltó al avión hasta el aeropuerto de Minsk. Además, asegura que cuando recibió el aviso de bomba estaba muy cerca de la frontera con Lituania y que el aeropuerto de Vilna estaba más cerca que el de Minsk.

La propia Tijanovskaya ha denunciado el aterrizaje en Minsk "forzado" por el "régimen" y ha advertido de que Protasevich podría ser condenado a muerte. Por ello, ha pedido una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y sanciones contra Bielorrusia.

Belarusians need decisive actions & help of the international community. Forcing @Ryanair plane to land to detain Raman Pratasevich is the result of the regime's impunity. This is a real internal occupation. https://t.co/ddJGW2bXU5 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Condenas internacionales

También el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha criticado el "abominable" arresto de Protasevich y ha exigido su liberación inmediata. Además ha pedido a la UE y a la OTAN una reacción ante "la amenaza que supone para la aviación civil internacional el régimen de Bielorrusia".

Por su parte, el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado la "inadmisible" decisión del Gobierno bielorruso. "Seguimos atentamente lo que ha pasado con el vuelo de Ryanair entre Atenas y Vilna, forzado a aterrizar en Minsk por una supuesta amenaza de seguridad. Es absolutamente inadmisible", ha publicado Borrell en Twitter.

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

Borrell ha advertido de que consideran al Gobierno bielorruso "responsable de la seguridad de todos los pasajeros del avión". "TODOS los pasajeros deben poder continuar con su viaje de inmediato", ha remachado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de "inadmisible" el incidente. "Cualquier violación de las leyes internacionales del transporte aéreo debe tener consecuencias", ha advertido.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.



Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.



Journalist Roman Protasevich must be released immediately.



EUCO will discuss tomorrow action to take. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido una investigación de este "incidente grave y peligroso" y ha advertido de que están "vigilando estrechamente" la situación tanto del vuelo como del periodista detenido.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

La ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, exigió este domingo a las autoridades bielorrusas que permitieran que el vuelo continuara su camino. "Hacemos a las autoridades responsables de la seguridad de todos los pasajeros", dijo.

Exigimos a las autoridades bielorrusas que permitan que el vuelo de @Ryanair que ha sido obligado a aterrizar en #Minsk siga libremente su itinerario - hacemos a las autoridades responsables de la seguridad de todos los pasajeros@MAECgob — Arancha González (@AranchaGlezLaya) May 23, 2021

Acusado de terrorismo

Ya en noviembre pasado, el Comité de Seguridad de Bielorrusia (KGB) incluyó a Protasevich y a otro fundador de Nexta, Stepan Putilo, en su lista de personas implicadas en actos terroristas.

Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas. Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo el 80,1% de los sufragios, frente al 10,1% de la opositora Tijanovskaya, según el escrutinio oficial.

La oposición bielorrusa denunció un fraude masivo y exigió repetir los comicios, opción que Lukashenko descartó por completo. Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, no reconocieron esos comicios. En cambio Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación.