Abierta una investigación sobre la supuesta obtención de datos de teléfonos de demócratas en la era Trump

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, ha anunciado la apertura de una investigación sobre la supuesta obtención de datos de los teléfonos móviles de dos políticos demócratas por parte de la Administración de Donald Trump, informa Europa Press. Horowitz ha indicado que "inicia una revisión del uso de las citaciones y otras autorizaciones legales por parte del Departamento de Justicia para obtener historiales de comunicación de miembros del Congreso y personas vinculadas, así como de medios de comunicación".

Así, ha manifestado en un comunicado que la investigación llega "en conexión con investigaciones recientes sobre la supuesta filtración no autorizada de informaciones a los medios por parte de miembros del Gobierno", antes de agregar que "examinará si el Departamento cumplió con las políticas y procedimientos aplicables".

El Departamento de Justicia ha indicado durante las últimas semanas que fiscales obtuvieron durante el mandato de Trump datos de teléfonos de periodistas de The New York Times, The Washington Post y la CNN, tras lo que intentaron que esta información trascendiera al público.

Por su parte, demócratas del Senado estadounidense han anunciado que abrirán su propia investigación y pidieron la comparecencia del antiguo fiscal general William Barr y otros altos cargos del Departamento de Justicia durante el mandato de Trump, tal y como ha recogido The New Yokr Tiimes.

"Este asunto no debería ser partidista", ha manifestado el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, quien ha dicho que los demócratas "esperan que los colegas republicanos se unan para llegar al fondo de este grave asunto".

Según las informaciones publicadas recientemente por The New York Times, el Departamento de Justicia utilizó citaciones de grandes jurados para obligar a Apple y otro proveedor de servicio para que entregara datos sobre al menos una decena de personas relacionadas con las investigaciones del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre los presuntos lazos entre Trump y Rusia.