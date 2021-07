Descubren un software espía israelí en 50.000 móviles de periodistas y personalidades de todo el mundo

Publicada el 19/07/2021 a las 16:14 Actualizada el 19/07/2021 a las 16:25

Una investigación del diario The Washington Post ha revelado una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía Pegasus de la empresa israelí NSO. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades, informa Europa Press.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times o Al Yazira.

La investigación está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional. El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

El programa de espionaje se instala cuando el usuario pincha en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según The Washington Post, que ha indicado que se revelará más información en los tres próximos días. NSO, consultado antes de la publicación de la noticia, ha negado ya que se haya utilizado su tecnología para espiar a Jashoggi y ha señalado errores y conclusiones precipitadas de la investigación.

El mes pasado NSO publicó su primer Informe Anual de Transparencia y Responsabilidad, en el que asegura que sus productos son utilizados por los estados para frustrar atentados terroristas de envergadura y desmantelar organizaciones del narcotráfico.

NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó Pegasus contra 1.400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí niega la acusación y asegura que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.

Von der Leyen ve "completamente inaceptable" el espionaje

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tachado de "completamente inaceptable" el espionaje de periodistas. Desde República Checa, donde ha oficializado el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación nacional checo, la conservadora alemana ha insistido en que, de confirmarse, este caso es "completamente inaceptable y va contra todo tipo de reglas". "Tenemos en la UE la libertad de prensa como uno de los valores nucleares y es totalmente inaceptable este caso", ha afirmado en una rueda de prensa junto al primer ministro checo, Andrej Babis.

El caso amenaza con salpicar también a la Unión Europea, después de que se haya revelado que gobiernos como el húngaro también ha empleado este programa. Sobre el presunto espionaje de periodistas por Hungría, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha dicho que Bruselas estudiará la situación y, en su caso, decidirá posibles pasos.

"Los Estados miembros tienen la obligación de vigilar y controlar sus servicios de seguridad para que cumplan los Derechos Humanos y la privacidad", ha explicado el portavoz comunitario, poniendo el foco en las instituciones de protección de datos en los Veintisiete.

La OTAN condena la oleada de ciberataques y pide responsabilidad a China

La OTAN ha denunciado este lunes la oleada de ciberataques registrados en paises europeos y, sin atribuirlos directamente a China, le ha exigido a las autoridades del gigante asiático que actúe con responsabilidad y de acuerdo a sus compromisos internacionales.

"Condenamos la actividad cibernética maliciosa que busca desestabilizar y dañar la seguridad euroatlántica y afectar la vida diaria de nuestros ciudadanos", ha señalado en un comunicado el Consejo Atlántico, máximo órgano ejecutivo de la OTAN. Los aliados lamentan que los ataques que afectan al servidor de Microsoft, que han denunciado tanto la Unión Europea como Estados Unidos, socavan la "seguridad, confianza y estabilidad en el ciberespacio".

Sin querer señalar directamente a Pekín, como han hecho las autoridades estadounidenses o canadienses, la OTAN ha pedido a China que se comprometa con el cumplimiento de sus compromisos internacionales y que actúe con responsabilidad en el espacio digital.

"Reiteramos nuestra voluntad de mantener un diálogo constructivo con China basado en intereses y áreas de relevancia para la Alianza, también las ciberamenazas", ha indicado la Alianza Atlántica, tras recordar que dentro de su mandato defensivo se incluye desplegar los medios para defender ante amenazas en el espectro digital.