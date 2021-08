Simone Biles se cuelga el bronce tras reaparecer en la final de barra de equilibrio en Tokio

Publicada el 03/08/2021 a las 11:56 Actualizada el 03/08/2021 a las 12:19

La gimnasta Simone Biles reapareció este martes para colgarse una medalla olímpica. Otra más. Después de retirarse de la final por equipos por un problema de ansiedad, la estadounidense anunció este lunes que competiría en la final de barra de equilibrio. Y su ejercicio le permitió colgarse el bronce, quedando por detrás de sus compañeras chinas Guan Chenchen y Tanx Jiging, que consiguieron el oro y la plata, respectivamente.

Biles se convirtió hace unos días en una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no por razones deportivas como le ocurre habitualmente. Sus problemas relacionados con la salud mental le costaron la final por equipos de la que tuvo que retirarse, dijo, por no perjudicar a sus compañeras. "Muchas veces siento de verdad como si cargara sobre mis hombros el peso del mundo. Hago como si nada y hasta parece que la presión no me afecta pero, narices, a veces es demasiado difícil", publicó en su Instagram. Días después llegó la buena noticia. Para ella y para los espectadores: "Estamos muy emocionados de confirmar que mañana habrá dos gimnastas estadounidenses en la final de barra de equilibrio: ¡Suni Lee y Simone Biles! ¡Estamos deseando ver competir a ambas!", anunció la federación estadounidense, USA Gymnastics.

Con una puntuación de 14.000, Biles volvió a conseguir medalla.

Portela y Cardona, últimas medallas para España

Pero Biles no fue la única medallista de este martes. De hecho, España puede presumir de haber obtenido otras dos: la plata de Teresa Portela en K1 y el bronce de Joan Cardona en vela. La primera, gallega, participaba en sus sextos Juegos Olímpicos y logró el broche olímpico que tanto persiguió con una plata luchada y de foto finish, por detrás de la neozelandesa Lisa Carrington. El segundo, menorquín, consiguió el noveno metal para España y la cuarta medalla para la vela española en esta clase, que no será olímpica en los próximos Juegos de París 2024, después de los oros de José Luis Doreste en Seúl'88 y José María van der Ploeg en Barcelona'92, y la plata de Rafa Trujillo en Atenas 2004, según ha recordado Europa Press.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. La selección española masculina de baloncesto quedó eliminada en cuartos de final tras sucumbir frente a Estados Unidos en el Saitama Super Arena (81-95) y pese a un excepcional Ricky Rubio (38 puntos), derrota que cierra la histórica racha de medallas en Pekín, Londres y Río frente a la barrera insuperable de siempre.

Además, el pívot del equipo Marc Gasol anunció tras la derrota su retirada del equipo nacional, cerrando una exitosa trayectoria de 15 años, 191 partidos y nueve medallas y simulando a su hermano, Pau Gasol, que ya había anunciado que dejaría la selección después de estos Juegos clausurando un periplo con la selecciónque comenzó en 2006 con el recordado oro en el Mundial de Japón.

Por otro lado, la selección española masculina de balonmano se impuso (33-34) a la de Suecia en cuartos de final que permite a los Hispanos optar a las medallas y la selección española femenina de waterpolo se clasificó para las semifinales del torneo tras derrotar por 11 a 7 China en el partido de cuartos de final.