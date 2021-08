La ONU se reúne este lunes tras la entrada de los talibanes en Kabul mientras los países siguen evacuando sus embajadas

Publicada el 16/08/2021 a las 08:15 Actualizada el 16/08/2021 a las 08:35

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para tratar la evolución de Afganistán, donde la situación se ha precipitado tras la ofensiva talibán, que ha culminado este domingo con la llegada insurgente a la capital, Kabul, y la consecuente toma de control del país tras 20 años de conflicto.

Las delegaciones de Noruega y Estonia ante la ONU, de las que ha partido la solicitud de reunión, han confirmado en sus redes sociales la cita del lunes, que arrancará a las 10.00 hora de Washington —seis horas más en la España peninsular—, ha informado Europa Press.

También Rusia había mostrado su interés por reunir al principal órgano ejecutivo de la ONU. El director del Departamento para Asia del Ministerio de Exteriores, Zamir Kabulov, había confirmado a la agencia Sputnik que su Gobierno estaba "trabajando" en esta convocatoria.

Kabulov ha indicado que, a diferencia de otros países, Rusia todavía no tiene previsto evacuar al personal su Embajada. "No estamos preparando la evacuación del personal de la Embajada", ha indicado. Según el diplomático, y a pesar de la presencia talibán en la capital, la Embajada "realiza sus funciones con normalidad y sigue de cerca el desarrollo de la situación en el país". Kabulov ha recordado que los talibán han dado "desde hace mucho tiempo" garantías de seguridad al personal diplomático de todos los países presentes en Afganistán.

Evacuación del resto de países

España, sin embargo, enviará este lunes dos aviones A400 con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press. No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

La evacuación, han señalado las fuentes, se producirá "en cuanto las circunstancias lo permitan", teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de las personas a las que se prevé evacuar y con la premisa, expresada por Albares, de "no dejar a nadie atrás".

Así, la previsión es poder sacar de Afganistán a los seis españoles que se tiene constancia de que aún permanecían en el país, junto al personal de la Embajada —que actualmente se limita al embajador saliente, Gabriel Ferrán y su segundo y a los policías que la custodian—. Junto a ellos, está prevista la evacuación de traductores afganos que trabajaron "codo con codo" con los españoles en los últimos años, tal y como adelantó Albares, cuya cifra exacta aún se desconoce.

En este proceso están trabajando varios ministerios, entre ellos los de Exteriores, Defensa e Interior, con el fin de comprobar identidades y de determinar la fórmula mediante la que podrían instalarse en España ellos y previsiblemente algunos de sus familiares que les acompañen.

Por su parte, Alemania ha comenzado este lunes a evacuar a sus ciudadanos en Afganistán después de que el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunciara el cierre de la Embajada del país en Kabul y el traslado inmediato de todo el personal al sector militar del aeropuerto de la capital afgana ante la llegada de los talibanes. Un avión estadounidense ha evacuado al personal de la embajada hasta la capital de Qatar, Doha, según informa la agencia DPA. Maas ha alertado este domingo a los ciudadanos alemanes en Afganistán que, "ante el drástico deterioro de la situación de seguridad", para que "abandonen el país inmediatamente".

En cuanto a Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha anunciado este lunes que todo el personal de la embajada ya ha sido evacuada y se encuentra en el aeropuerto de la ciudad de Kabul para proceder a su salida del país. "Podemos confirmar que la evacuación segura de todo el personal de la Embajada ahora está completa", ha dicho según recoge la CNN. "Todo el personal de la Embajada está ubicado en las instalaciones del aeropuerto internacional Hamid Karzai, cuyo perímetro está asegurado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", ha añadido. Tras la evacuación, la bandera estadounidense en la embajada ha sido retirada donde había un total de 4.000 empleados, ciudadanos estadounidenses y afganos, que esperan salir del país. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha autorizado este domingo el despliegue de 6.000 efectivos militares para acelerar las labores de evacuación del personal diplomático del país y de los aliados así como ha anunciado que asumirá "el control del tráfico aéreo" para este fin.

Trump pide la "dimisión" de Biden

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo la "dimisión" del actual presidente, Joe Biden, ante la toma del poder de los talibán en Afganistán. "Es hora de que Joe Biden dimita en desgracia por lo que ha permitido que le ocurra a Afganistán, junto con el tremendo aumento del covid-19, la catástrofe de la frontera, la destrucción de la independencia energética y nuestra economía paralizada", ha dicho en un comunicado recogido por la revista estadounidense Newsweek.

Asimismo, ha vuelto a remarcar su teoría, sin pruebas, del fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales que dieron la victoria a Biden. Para Trump, la dimisión "no debería ser un gran problema, porque para empezar no fue elegido legítimamente".

A estas críticas se ha sumado el líder republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos, Mitch McConnell, que ha calificado de "vergonzoso" el papel de Estados Unidos en Afganistán. "La salida fallida de Afganistán de la Administración Biden, incluida la frenética evacuación de estadounidenses y afganos vulnerables de Kabul, es un vergonzoso fracaso del liderazgo estadounidense", ha dicho en un comunicado.

También el congresista republicano miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, quien ha señalado que Biden, tendrá "las manos manchadas de sangre" por la gestión "absolutamente desastrosa" de la crisis en Afganistán. "Esto va a ser una mancha para este presidente y creo que va a tener las manos manchadas de sangre por lo que han hecho", ha dicho el representante por Texas durante una entrevista para CNN, en la que ha vaticinado que Afganistán volverá "a un estado anterior al 11 de septiembre, un caldo de cultivo para el terrorismo".

"Odio decir esto, espero que no tengamos que volver allí, pero será una amenaza para la patria en cuestión de tiempo", ha aventurado McCaul, quien también ha tenido palabras para la "absolutamente desastrosa" gestión del secretario de Estado, Antony Blinken.

"Creo que el secretario ha estado desprovisto de toda realidad durante todo este tiempo desde que se tomó la decisión en mayo" de salir de Afganistán. "Creo que es un desastre absoluto de proporciones épicas", ha dicho McCaul.