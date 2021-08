Directo | Biden: "EEUU no debe luchar en una guerra que los afganos no están dispuestos a librar"

Publicada el 17/08/2021 a las 08:14 Actualizada el 17/08/2021 a las 08:54

Continúa el caos en Afganistán después de que los talibanes tomaran Kabul el pasado domingo. Países como España continúan trabajando en la repatriación de sus ciudadanos y de los trabajadores afganos que colaboraron durante años con los militares. La madrugada de este martes despegó el primer avión de los dos A400M de las Fuerzas Armadas. Lo hizo desde Zaragoza rumbo a Dubái y se espera que a lo largo de las próximas horas lo haga el segundo.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de la situación en Afganistán:

09.00. China reprocha a EEUU su política en Afganistán y ambos manifiestan su intención de cooperar. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, han conversado este lunes sobre la situación en Afganistán, en una llamada en la que Pekín ha reprochado la política de Washington en Kabul, si bien ambos han manifestado su intención de colaborar. En un comunicado de la cartera de Exteriores de China, Yi ha recriminado a Estados Unidos "aplicar modelos extranjeros" a otros países y ha calificado de "apresurada" la retirada de tropas, si bien ha remarcado que "China y Estados Unidos deben trabajar en coordinación y de forma cooperativa". Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Ned Price, ha precisado que en la llamada se ha tratado "la situación de seguridad" y "los respectivos esfuerzos para poner a salvo a los ciudadanos de Estados Unidos y China".

08.34. Bush alaba el papel de los militares de EEUU en Afganistán sin críticas a Biden. El expresidente de Estados Unidos George W. Bush ha aplaudido el papel de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Afganistán, que en 2001 permitió derrocar a un "enemigo brutal", y ha llamado a "estar unidos para salvar vidas", en un comunicado sin críticas a las decisiones adoptadas por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Al contrario de los mensajes lanzado en estos últimos días por el también republicano Donald Trump, Bush, bajo cuyo mando arrancó la invasión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha divulgado un mensaje conciliador en el que ha expresado su pesar por los "trágicos acontecimientos" de los últimos días en Afganistán y ha tendido su mano para ayudar "en estos momentos de necesidad". "Los afganos que ahora corren más peligro son los mismos que han ha estado en primera línea del progreso dentro de su nación", ha dicho Bush, para acto seguido apuntar que "Biden ha prometido evacuarlos" dentro de la campaña acelerada de traslados que se está llevando a cabo desde el fin de semana.

President and Mrs. @laurawbush have released a statement on Afghanistan. Read it here: https://t.co/GJO1CGZHpC — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) August 17, 2021

08.00. El presidente afgano huyó del país en helicóptero dejando parte del dinero que llevaba encima para no desestabilizar el aparato. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó del país en helicóptero con varias bolsas de dinero, aunque tuvo que dejar parte en tierra para no desestabilizar el aparato, según informó la agencia de noticias RIA y recogió La Razón. Se desconoce su paradero desde el domingo, el día que los talibanes tomaron Kabul y él decidió abandonar el país para evitar un "baño de sangre".

07.54. Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen este martes de urgencia por la situación en Afganistán. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este martes de urgencia para abordar la situación de Afganistán después de que los talibán se hayan hecho con el control del país tras su fulgurante avance en las últimas dos semanas y la toma de Kabul este domingo. El encuentro ha sido anunciado por el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter y en el que ha precisado que los Veintisiete harán una "primera evaluación" de la situación, sin aportar más detalles.

Had call with @SecBlinken on developments in Afghanistan and way forward.



We will cooperate on evacuation of EU and foreign nationals and our local staff. pic.twitter.com/9D7CPZolXY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021

07.40. EEUU indica que el aeropuerto de Kabul es seguro e informa del estado de las evacuaciones. El vicedirector de Logística del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Henry Taylor, ha indicado este lunes que el aeropuerto de Kabul es seguro y ha informado del estado de las evacuaciones. "Más de 700 afganos que han solicitado visas especiales de migrantes han salido de Afganistán en las últimas 48 horas", ha dicho Taylor en una rueda de prensa, así como ha indicado que se espera "maximizar el rendimiento del control del tráfico aéreo en los próximos días". En las últimas horas, ha precisado que se han reanudado los vuelos militares para la llegada de tropas de refuerzo a Afganistán.

07.33. EEUU abre la posibilidad de reconocer un gobierno talibán si "defiende los DDHH y rechaza terroristas". El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha declarado este lunes que abre la posibilidad de reconocer un gobierno en Afganistán de los talibanes si "defiende los Derechos Humanos y rechaza terroristas". "En última instancia, cuando se trata de nuestra postura hacia cualquier futuro gobierno en Afganistán, dependerá de las acciones de los talibán", ha dicho en rueda de prensa. "El hecho es que un futuro gobierno afgano que defienda los derechos básicos de su pueblo y que no dé refugio a terroristas, ese es un gobierno con el que podríamos trabajar", ha precisado.

07.15. Autoridades de Afganistán se reúnen con los talibanes en un encuentro calificado como "fructífero". El expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, y el negociador jefe del Gobierno afgano en las conversaciones de paz con los talibanes, Abdulá Abdulá, y el antiguo señor de la guerra y líder de Hezb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, han mantenido este lunes un encuentro con los talibán en medio de la crisis que atraviesa el país tras la toma de estos de la capital que han calificado como "fructífero". En un vídeo compartido en redes sociales, Abdulá junto con Hekmatyar han informado de esta reunión y ha indicado que continúan haciendo esfuerzos para lograr una mayor calma en la ciudad de Kabul y la vuelta a la vida cotidiana". "Si dios quiere, estos esfuerzos darán sus frutos", ha dicho. Las autoridades afganas han anunciado este domingo la creación del llamado Consejo de Coordinación que se encargará de gestionar "una transferencia pacífica de poder" tras la llegada a Kabul de la insurgencia talibán.

07.00. Biden defiende la salida de EEUU y critica a políticos y soldados afganos por rendirse a los talibanes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este lunes por la noche su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y ha criticado a los políticos y soldados afganos por haber desertado y dejado el país en manos de los talibanes. "Los políticos afganos se han rendido, han huido (...). Nuestras tropas no pueden, ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear", ha defendido Biden durante su primera comparecencia ante los medios tras el colapso definitivo de Afganistán. Biden ha vuelto a recordar el dinero que Estados Unidos ha destinado a esta guerra y ha enumerado los esfuerzos económicos que se ha realizado para capacitar, formar y mantener a las fuerzas de seguridad afganas y ha lamentado que lo único que no están en condiciones de facilitarles son "las ganas de luchar por su país".