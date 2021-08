Directo | Johnson anuncia que Reino Unido acogerá 20.000 afganos en los próximos años

Publicada el 18/08/2021 a las 08:22 Actualizada el 18/08/2021 a las 08:48

Tres días después de la toma de Afganistán por parte de los talibanes, la situación en el país continúa ocupando titulares. Siguen las evacuaciones por parte de países como España y comienzan las conversaciones sobre una posible crisis migratoria derivada de la huida del país de sus ciudadanos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que llega desde Afganistán:

09.08. Exteriores suprime la plaza convocada para la embajada española en Afganistán en plena conquista talibán. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha cancelado este miércoles la plaza convocada para la embajada española en Kabul que había sido convocada este lunes. Este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución, que atribuye a un "error" la provisión de una plaza por el sistema de libre designación. Este martes el PP acusó al Gobierno de falta de previsión y "caos administrativo" en la retirada del persona diplomático que todavía permanece en Afganistán después de que los talibán tomaran el control del país.

08.02. Los Veintisiete debaten este miércoles la respuesta de la UE a la llegada de refugiados desde Afganistán. Los ministros de Interior de la Unión Europea debaten este miércoles en una reunión por videoconferencia la respuesta del bloque a la posible llegada de demandantes de asilo procedentes de Afganistán. El encuentro virtual estaba previsto ya desde hace días y el único punto en el orden del día era abordar los flujos migratorios desde Bielorrusia a Lituania, pero la crisis humanitaria en Afganistán tras la victoria de los insurgentes ha obligado a incluir este tema en el orden del día.

Extraordinary #FAC Afghanistan: discussed lessons learnt, immediate measures to facilitate evacuations, support to Afghan population, management of migratory consequences, and ways to engage with authorities to preserve political and social achievements.https://t.co/pu3F2wcUtZ pic.twitter.com/2gMEBngd7r — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 17, 2021

08.00. Trump, que acordó la retirada, considera la salida de Biden de Afganistán como "la mayor vergüenza" de la historia de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este miércoles la retirada de Afganistán gestionada por la Administración del presidente Joe Biden ante la toma de Kabul por los talibanes como "la mayor vergüenza" de la historia del país norteamericano. "La salida de Afganistán de Estados Unidos es una cuestión muy importante, pero nadie ha manejado una retirada peor que Joe Biden", ha dicho Trump durante una entrevista en Fox News. "Considero que es la mayor vergüenza de la historia de nuestro país", ha sentenciado. Asimismo, ha recordado su acuerdo con los talibanes, el cual habría respaldado "con la fuerza" en el lugar de Biden. En este sentido, ha tenido un mensaje para los talibanes en caso de que algún estadounidense sea herido: "Os golpearemos con una fuerza con la que ningún país ha sido golpeado antes". En febrero de 2020, Trump firmó un acuerdo de paz con los insurgentes que abría el camino para unas conversaciones entre los talibanes y el Gobierno de Afganistán. Este acuerdo de paz contemplaba que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán debía completarse en mayo de 2021, si bien el actual inquilino de la Casa Blanca, aplazó esta fecha hasta el 11 de septiembre, lo que desató las críticas de los talibanes, ante la falta de avances en el proceso de paz.

07.42. Alemania impulsa sus evacuaciones desde Kabul en las últimas horas. Alemania ha impulsado sus evacuaciones desde Kabul en las últimas horas con un tercer avión con 139 personas a bordo que ha aterrizado en Tashkent, según confirmaron las Fuerzas Armadas alemanas en Twitter. El primer avión militar alemán que evacuó a última hora del lunes desde Kabul a un primer grupo apenas llevaba a bordo apenas a siete personas, lo que un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán achacó a las "caóticas circunstancias" vividas en el aeropuerto y "a los intercambios recurrentes de disparos en el punto de acceso" a las instalaciones.

07.40. Cuatro mujeres protestan en Kabul contra la pérdida de los derechos de las mujeres afganas. Cuatro mujeres afganas han alzado la voz en Kabul, la capital de Afganistán, contra la pérdida de derechos que sufrirán tras la victoria de los talibanes, que ya controlan todo el país. A través de carteles reivindicativos alzando la voz por su derecho a trabajar o a estudiar, las mujeres han querido mostrar así su rechazo a las leyes islámicas por las que se rigen los talibanes y que reducen su vida a ser meros objetos dependientes de un hombre toda su vida. La imagen ha sido difundida a través de las redes sociales de diferentes periodistas y por la agencia de noticias afganas Pajwok, según ha recogido la Cadena Ser. En el vídeo puede verse en todo momento que talibanes armados las vigilan.

from a protest earlier today in Kabul - by 4 Afghan women outside their office it seems, with signs that said they should be allowed to work, a right given to them by Allah and the Prophet. Taliban soldiers in a humvee just feet away.



very brave. pic.twitter.com/NO1dUyyYe9 — Arash Azizzada آرش (@87films) August 17, 2021

07.35. EEUU anuncia que 3.200 personas han abandonado Afganistán desde el inicio de las evacuaciones. Estados Unidos ha anunciado que 3.200 han abandonado Afganistán desde el inicio de las evacuaciones. Un funcionario de la Casa Blanca ha confirmado a la CNN esta cifra así como que 1.100 ciudadanos estadounidenses y sus familias, que eran residentes permanentes, han sido evacuados en 13 vuelos durante las últimas 24 horas. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha reconocido este martes que Estados Unidos se siente "preocupado" por las informaciones que han llegado denunciando prácticas abusivas y agresiones llevadas a cabo por los talibanes en los puestos de control que habrían levantado en los accesos al aeropuerto.

07.00. Johnson anuncia que Reino Unido acogerá 20.000 afganos en los próximos años. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este martes que reasentará en el país hasta a 20.000 afganos durante los próximos años como respuesta a la situación que vive Afganistán. Johnson ha indicado que el plan prevé acoger durante el primer año a 5.000 refugiados, "especialmente mujeres, niñas y otras personas necesitadas". "Tenemos una deuda de gratitud con todos aquellos que han trabajado con nosotros para hacer de Afganistán un lugar mejor durante los últimos veinte años", ha dicho, según recoge la BBC. "Muchos de ellos, especialmente las mujeres, ahora necesitan nuestra ayuda urgentemente. Estoy orgulloso de que Reino Unido haya podido poner en marcha esta ruta para ayudarles a ellos y a sus familias a vivir de forma segura en Reino Unido", ha añadido. El anuncio se suma al plan del Ejecutivo británico para acoger a interpretes y otros personal que trabajó para el país en Kabul. Hasta junio, han llegado por este programa casi 2.000 afganos.

UK PM Boris Johnson says the West should work together to "get over" to any new government in Afghanistan that no one wants the country to be “breeding ground for terror” https://t.co/mFWhSqQkXU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 15, 2021

06.50. EEUU y Reino Unido acuerdan celebrar la próxima semana una videoconferencia del G7 sobre Afganistán. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han acordado este martes celebrar a través de videoconferencia una reunión del G7 sobre la crisis en Afganistán para la próxima semana, según ha informado la Casa Blanca. Finalmente, se confirma el encuentro tras una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson. A diferencia de otros líderes internacionales, como el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel, que ya habían dialogado acerca de la actual situación, o de Johson que fue el primero en hablar de una reunión del G7, Biden había preferido no tratar con sus socios.