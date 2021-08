Directo | El primer avión con los españoles y colaboradores afganos repatriados de Afganistán ya está en Madrid

Publicada el 19/08/2021 a las 08:07 Actualizada el 19/08/2021 a las 08:09

Continúa el caos en Afganistán cuatro días después de la toma de la capital, Kabul, por parte de los talibanes. La evacuación de los españoles ya ha comenzado mientras que la del resto de países continúa produciéndose. Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que nos llega desde allí:

07.27. La ONU reubica a parte de su personal de Afganistán en Kazajistán como "medida temporal". El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha informado este miércoles de que un grupo del personal de la ONU de Afganistán, formado por hasta 100 personas, ha sido reubicado en Kazajistán como "medida temporal" ante la situación del país. "Un grupo de personal de la ONU viaja desde Kabul a Almaty en Kazajstán, donde continuarán su trabajo de forma remota", ha dicho el portavoz durante una rueda de prensa, una medida con la que se espera que "la ONU siga prestando asistencia al pueblo de Afganistán con el mínimo de interrupciones", así como, según Dujarric, "se reduce el riesgo para el personal".

05.32. Llega a Madrid el primer avión con los españoles y colaboradores afganos repatriados de Afganistán. El avión A400M en el que ha sido evacuado de Kabul un primer grupo de 55 españoles y colaboradores afganos ha llegado a Madrid en la madrugada de este jueves. A última hora de la tarde del miércoles, el grupo ha partido desde Dubái en dirección a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde han habilitado un dispositivo de acogida con tiendas de campaña y pabellones, en el que también está participando Migraciones. Los ministros de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han recibido al grupo. Según ha confirmado la cartera dirigida por Escrivá en su cuenta de Twitter, el ministro ha recibido a los ciudadanos afganos evacuados, lo que ha calificado como "un momento emocionante". Asimismo, ha explicado cómo serán acogidos en España. "Estarán un máximo de 72 horas en una instalación temporal y luego serán trasladados a nuestros recursos del sistema de acogida, donde se iniciará su proceso de integración", ha dicho.

Estremece y emociona, al recibir esta mañana a los primeros ciudadanos afganos solicitantes de protección internacional y sus familias (muchos niños), escuchar como describen la dureza del proceso. Desde @inclusiongob les estamos ya acompañando en su integración en España. https://t.co/n7H7uLoNdD pic.twitter.com/3x97YIefXv August 19, 2021

05.10. EEUU informa de que los talibanes están impidiendo a los afganos salir del país por el aeropuerto de Kabul. La subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, ha informado este miércoles de que los talibanes están impidiendo salir a los afganos del país por el aeropuerto de Kabul lo que contradice "sus declaraciones y compromisos". "Hemos visto informes de que los talibanes, en contra de sus declaraciones públicas y sus compromisos con nuestro Gobierno, están impidiendo que los afganos que desean salir del país lleguen al aeropuerto", ha advertido.

05.00. Biden insiste en que no se podía salir de Afganistán "sin que se produjera el caos". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que no había forma de salir de Afganistán "sin que se produjera el caos". "No creo que se haya podido manejar de otra manera, vamos a revisarlo, pero la idea de que había una forma de salir sin que se produjera el caos, no lo creo. No sé cómo habría pasado", ha dicho Biden en una entrevista para la cadena ABC. Biden ha querido reflejar esa gran incertidumbre que envolvía a todo este proceso mencionando la actitud que por el momento han tomado los talibán con respecto a estas evacuaciones, incluidas las de ciudadanos afganos, a las que parece no se están oponiendo.