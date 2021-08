Directo | Sale de Kabul el segundo avión español con 110 personas afganas a bordo

Publicada el 20/08/2021 a las 08:10 Actualizada el 20/08/2021 a las 09:53

Cuando está a punto de cumplirse una semana de la toma de Kabul por parte de los talibanes, la situación en Afganistán no deja de agravarse. Los talibanes han intensificado la persecución contra las personas que han trabajado para o colaborado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, según ha revelado un documento confidencial de Naciones Unidas al que ha tenido acceso la BBC y del que se ha hecho eco Europa Press. "Los talibanes están arrestando y/o amenazando con matar o detener a miembros de las familias de individuos concretos a menos que se rindan ante ellos", dice el documento, elaborado por el Centro Noruego de Análisis Globales, que proporciona información de Inteligencia a la ONU. Por ello, continúan las evacuaciones de países como España.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que llega desde Afganistán:

09.38. Michel y Von der Leyen visitan este sábado junto a Sánchez el centro de acogida de afganos en la base aérea de Torrejón. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acompañarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en la visita a la base aérea de Torrejón. Allí, se ha instalado el centro logístico europeo de acogida de los afganos que han salido del país. Así lo ha anunciado Albares, que ha señalado que Torrejón va a ser el "centro logístico de Europa" por el que van a transitar todos los afganos que han colaborado con las instituciones europeas durante los años de misión en el país centroasiático. Además, el ministro ha señalado que no tiene constancia de que Sánchez vaya a comparecer en el Congreso para explicar la situación en Afganistán, como ha pedido en reiteradas ocasiones el PP. Aún así, ha asegurado que el presidente está "liderando el proceso" de retirada y repatriación y que le llama "constantemente" para darle instrucciones.

08.42. Sale de Kabul el segundo avión español con 110 personas a bordo. El segundo avión que partió de Dubái a Kabul en lamadrugada de este viernes ya ha despegado desde la capital afgana con rumbo a Dubái. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la Cadena Ser, donde ha especificado que el aparato viaja con 110 personas a bordo, todas afganas. "Vienen tres familias completas y algunas personas como la capitana del equipo paralímpico. El resto son afganos que han colaborado con España y personal afgano que ha trabajado con la Embajada", ha confirmado.

DIRECTO | José Manuel Albares, ministro de Exteriores, confirma que el segundo avión para la evacuación desde Afganistán aterriza a lo largo de la mañana en la base de Torrejón https://t.co/iCyP2jDWqJ — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) August 20, 2021

07.25. Facebook anuncia nuevas medidas de seguridad para proteger a los usuarios en Afganistán. La red social Facebook ha puesto en marcha una serie de nuevas medidas de seguridad con el fin de proteger a sus usuarios en Afganistán y que no reciban represalias por sus publicaciones. Siguiendo las recomendaciones y consejos de periodistas, usuarios, activistas y otros integrantes de la sociedad civil, la compañía permitirá a partir de ahora que aquellos que usan la red social puedan determinar que sus publicaciones tan solo sean leídas por gente a quien conocen. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestras contrapartes en la industria, la sociedad civil y el Gobierno para brindar todo el apoyo que podamos para ayudar a proteger a las personas", ha publicado en sus redes sociales el jefe de política de seguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher.

06.30. Una investigación de EEUU de hace un mes advertía del colapso de Kabul por el avance talibán en Afganistán. Un documento interno del Departamento de Estado de Estados Unidos ya advertía el mes pasado sobre el posible colapso de Kabul previsto para poco después de la retirada total de las tropas estadounidenses en Afganistán. Esta investigación se muestra como una de las evidencias más claras de que la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había sido advertida por sus funcionarios de que el avance de los talibanes era "inminente" y de que el Ejército de Afganistán no sería de capaz de frenarlos, según un artículo publicado por The Wall Street Journal en el que se toma como fuente a un funcionario norteamericana y otra persona "familiarizada con el documento". Ante este posible escenario, se ofrecían recomendaciones sobre posibles formas de mitigar esta futura crisis y, además, acelerar el proceso de evacuación, según han apuntado ambas fuentes del diario estadounidense.

06.00. La ONU no descarta dialogar con los talibanes si es lo que debe hacer. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha explicado este jueves que todavía no ha hablado con los talibanes, pero está "dispuesto" a dialogar él mismo "cuando esté claro con quién y con qué propósito". En un encuentro con la prensa para abordar la actual situación en Afganistán, así como la de otros países en problemas como Etiopía y Haití, Guterres ha contado que si bien él no ha entablado contacto directo con los talibanes, sí lo ha hecho, y de manera "estrecha, "la gente" de Naciones Unidas que se encuentra sobre el terreno. "Estoy dispuesto a hablar yo mismo cuando esté claro con quién debo y con qué propósito", ha respondido el secretario general de Naciones Unidas a una pregunta sobre si existe la posibilidad de que hablara con los insurgentes.

00.00. El segundo avión militar para las evacuaciones de Afganistán sale desde Dubái a Kabul esta madrugada. El segundo avión A400M para evacuar al segundo grupo de personas de Afganistán partirá esta próxima madrugada, a las 03.00 horas, desde Dubái al aeropuerto de Kabul, según han informado el Ministerio de Defensa y el de Asuntos Exteriores en un comunicado conjunto. El Gobierno ha dado por completada este jueves la primera fase de la evacuación de Afganistán de españoles y colaboradores afganos tras la llegada a Madrid de un primer grupo de 53 evacuados entre los que figuran los únicos cinco españoles que permanecían en el país.