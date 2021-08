Directo | España evacúa a otros 260 afganos más de Afganistán en dos nuevos vuelos

Más de una semana después de la toma de Kabul por parte de los talibanes, la situación en Afganistán continúa siendo complicada, sobre todo en el aeropuerto y en los alrededores de la capital. Este domingo por la noche aterrizó otro avión español en la base aérea de Torrejón (Madrid), esta vez con 177 personas evacuadas, entre las que hay cooperantes españoles y estadounidenses, según informó el Gobierno y recogió Europa Press. Se trata de la séptima aeronave que llega a la base de Torrejón con personas evacuadas de Afganistán. Hasta ahora, habían llegado tres españoles y tres del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que nos llega desde Afganistán:

11.16. Los talibanes aseguran que tratan de resolver la situación de la provincia de Panjshir "de forma pacífica". El portavoz de los talibanes, Zabihulá Muyahid, ha asegurado este lunes que tratan de resolver la situación de la provincia de Panjshir, considerada como último foco de resistencia a los insurgentes, "de forma pacífica", después de que dieran un ultimátum a las autoridades de la región para entregar las armas. En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Muyahid ha puntualizado que los talibán se han hecho con los distritos de Banu, Pol-e Hesar y De Salé, ubicados en Baglán. Asimismo, ha trasladado que los insurgentes se encuentran "cerca" de Panjshir y han "sitiado" al "enemigo".

10.59. España evacúa a otros 260 afganos más de Afganistán en dos nuevos vuelos. Otros dos aviones de las Fuerzas Armadas han conseguido evacuar esta madrugada a 260 afganos más desde el aeropuerto de Kabul, según ha informado Moncloa. Los dos aviones A400M se encuentran ya en Dubái y las personas evacuadas serán trasladadas en las próximas horas hacia España, ha precisado Moncloa en su Twitter. Con estos son ya siete los vuelos de evacuación que han realizado los aviones A400M enviados por el Gobierno a Dubái, que está sirviendo de puente para los traslados, si bien hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) han llegado solo cuatro, ya que los evacuados del domingo se agruparon en un solo avión.

10.52. El PP asegura que Sánchez va a utilizar su conversación con Biden para "tapar el ridículo" de su anterior encuentro. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez va a utilizar su conversación con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para "tapar el ridículo" de su anterior encuentro en la cumbre de la OTAN y la ha circunscrito a que las bases militares de Rota y Morón son "importantes" para la estrategia estadounidense de evacuación en Afganistán. "Las palabras Sánchez y Biden juntas sale ridículo", ha afirmado Maroto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en referencia a la cumbre de la OTAN del pasado mes de julio en la que ambos presidentes mantuvieron una conversación de a penas un minuto mientras caminaban uno junto a otro. Sin embargo, ha reconocido que "celebra" la cumbre que mantuvieron ambos presidentes este sábado en la que acordaron que las bases militares estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) se utilicen para acoger temporalmente a afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países.

10.36. Un total de 566 afganos han llegado ya a España, de los que la mitad han pedido asilo, según Escrivá. Un total de 566 afganos han llegado a España, de los que la mitad han pedido protección internacional, según datos aportados por el ministro de Seguridad Social Inclusion y Migraciones, Jose Luis Escrivá. "Incluyendo el vuelo que llegó anoche han llegado 566 refugiados afganos, de esos, un poco más de la mitad han solicitado asilo a España y hay 91 de ellos que ya no están en Torrejón, sino en centros de acogida finales dentro de programas de protección internacional", ha explciado Escrivá en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press. El titular de Migraciones ha insistido en que la situación en Afganistán es "dramática, muy convulsa y cambiante en el tiempo", aunque ha asegurado que se está intensificando la llegada de aviones. "Anoche llegó un avión español con 177 cooperantes, de ellos 111 que han colaborado con España, y tenemos previsto otro avión hoy", ha indicado. "Poco a poco van saliendo las personas que queremos ayudar y proteger", ha añadido Escrivá. El ministro ha resaltado la vulnerabilidad de las personas que quieren salir de Afganistán entre ellas mujeres gestantes, de las cuales una ya ha llegado a España una embarazada de ocho meses y hay otras dos cuya situación es preocupante y para las que se ha enviado médicos especializados. "Hay personas muy vulnerables, han llegado 200 niños hasta ahora", ha explicado.

10.13. Los talibanes amenazan con "consecuencias" si EEUU no abandona Afganistán para el 31 de agosto. Uno de los portavoces de los talibanes, Suhail Shahin, ha advertido este lunes de que habrá "consecuencias" si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán para el 31 de agosto, la fecha límite que estableció el presidente estadounidense, Joe Biden. En una entrevista concedida a Sky News, Shahin ha avisado de que el 31 de agosto "es una línea roja", una fecha que se acerca mientras los países intentan evacuar a marchas forzadas y cuando Biden se plantea que las tropas estadounidenses salgan del país asiático. "Biden anunció que el 31 de agosto retiraría a todas sus fuerzas militares", ha incidido Shahin, que ha remarcado que si el mandatario amplía el plazo "significa que hay una extensión de la ocupación cuando no hay necesidad para la misma". "Si Estados Unidos o Reino Unido buscan más tiempo para continuar las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias", ha agregado.

07.36. Un miembro de las Fuerzas de Seguridad de Afganistán muere tras un tiroteo en Kabul. Un miembro de las Fuerzas de Seguridad de Afganistán ha fallecido este lunes tras un tiroteo entre el Ejército del país y asaltantes desconocidos en las inmediaciones del Aeropuerto de Kabul. Además, otras tres personas han resultado heridas en el enfrentamiento en la puerta norte del aeródromo, tal y como han informado las Fuerzas Armadas de Alemania en un comunicado. La Bundeswehr ha confirmado que el conjunto de sus soldados ha salido ileso del enfrentamiento en el que también han participado efectivos de Estados Unidos.

07.00. Biden, sobre la evacuación de Afganistán: "Todo estadounidense que quiera volver, volverá". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este domingo que todos los estadounidenses que quieran salir de Afganistán podrán hacerlo, lo que podría contradecir la fecha anunciada del 31 de agosto para el fin de la operación de evacuación del país. "Todo estadounidense que quiera volver a casa, volverá", ha afirmado Biden desde la Casa Blanca. El mandatario ha destacado que en menos de 36 horas han podido ser evacuadas 11.000 personas. "Me duele el corazón por la gente que se puede ver" en las imágenes del aeropuerto, ha añadido Biden. "La situación de seguridad cambia rápidamente. Sabemos que los terroristas pueden aprovecharse de la situación", ha indicado en referencia a las advertencias de un posible atentado, probablemente por parte del grupo Estado Islámico.

Once screened and cleared, we will welcome these Afghans to their new home in the United States with open arms. We are a nation that has been strengthened by generations of immigrants adding their unique talents to our American tapestry.



That’s who we are. pic.twitter.com/Ar9nbXU5EY