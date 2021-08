Directo | EEUU responde al atentado del jueves con una operación de castigo contra bases del Estado Islámico en Afganistán

Cuenta atrás para la salida definitiva este martes de EEUU de Afganistán, cuya situación se ha complicado después del atentado perpetrado este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. El ataque terminó de destrozar un operativo de rescate internacional que ya se había complicado en las últimashoras. En el caso español, se ha puesto punto y final este viernes. El Gobierno ha cifrado en 2.206 las personas evacuadas: 1.671 del contigente español, 333 de la Unión Europea, 131 de EEUU, 50 de la OTAN y 21 de Portugal.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad desde Afganistán:

10.15. Los talibanes dan una semana a la población de Kabul para que entreguen el material oficial, armas incluidas. Los talibanes han dado a la población de Kabul una semana para que entreguen al movimiento cualquier tipo de material perteneciente al antiguo gobierno afgano, armas incluidas, según ha manifestado el portavoz y actual "ministro de Cultura" del régimen, Zabibulá Muyahid. La decisión es un paso más de los talibán en su intento de consolidar su control en la capital afgana cuando están a punto de cumplirse dos semanas de su reconquista del país. Ahora mismo, la red Haqqani, un grupo muy estrechamente relacionado con el movimiento, se encuentra al frente de los controles en la ciudad.

09.45. Dos aviones A400M procedentes de Dubái con miembros de las FFAA adelantan su llegada este sábado a Zaragoza. Dos aviones A400M procedentes de Dubái con miembros de las Fuerzas Armadas adelantan un día su regreso a Zaragoza y llegarán a la ciudad aragonesa este sábado sobre las 20.00 horas, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa. La ministra Margarita Robles acudirá a la base aérea para recibir a los militares desplegados para la misión de evacuación en Afganistán. El Gobierno esperaba tres aviones A400M con 36 miembros del Ala-31 del Ejército de Aire y del Escuadrón de Apoyo al Despegue Aéreo para el domingo. Sin embargo, el primero de ellos ya llegó este viernes por la noche y los otros dos lo harán este sábado por la tarde-noche.

09.15. El rey y Sánchez visitan este sábado Torrejón para dar las gracias al operativo de evacuación de afganos. Felipe VI y el presidente del Gobierno visitarán hoy las instalaciones de la base áerea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en las que se está atendiendo a los afganos evacuados con el fin de trasladar su agradecimiento a todo el personal que ha participado en el mismo. Así lo anunció este viernes el propio Sánchez en su comparecencia ante la prensa al término de la reunión del grupo de trabajo interministerial encargada de la evacuación de Afganistán, que no ha dudado en calificar de "éxito" y de "orgullo", resaltando el reconocimiento internacional que España ha recibido por ella. El objetivo de la visita será "agradecer personalmente a todo el operativo y a todos los servidores públicos el trabajo que han venido realizando", ha señalado el presidente, que ha informado de que en total se ha conseguido evacuar a más de 2.200 personas, de las que 1.671 son colaboradores afganos de España y sus familiares, un dato muy superior a la estimación inicial de unas 800 personas.

09.00. EEUU responde al atentado del jueves con una operación de castigo contra bases del Estado Islámico en Afganistán. Estados Unidos ha lanzado este sábado un ataque aéreo contra un integrante de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), la filial del grupo terrorista en Afganistán, que ha reivindicado el atentado del pasado jueves en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Bill Urban, ha confirmado el ataque con drones en el marco de una operación contra un planificador del grupo terrorista en la provincia afgana de Nangarhar. "Los primeros indicios señalan que hemos matado al objetivo. No sabemos de víctimas civiles", ha avanzado en un comunicado recogido por la cadena estadounidense CNN, que informa de que un funcionario ha afirmado que el ataque ha sido autorizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por el momento, Washington no ha precisado de forma oficial si el objetivo estuvo involucrado en el atentado suicida del jueves que ha dejado al menos 170 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. No obstante, un funcionario estadounidense ha indicado que se trataba de una persona sospechosa de estar involucrada con futuros ataques, pero que no estaba vinculada con el atentado suicida del jueves, informa la agencia de noticias estadounidense Bloomberg. El mismo funcionario ha precisado que el ataque se ha llevado a cabo con un dron Reaper contra un vehículo en el que se encontraba el miembro de Estado Islámico de Jorasán.

08.30. EEUU emite una nueva alerta por "amenazas a la seguridad" en el aeropuerto de Kabul. La Embajada de Estados Unidos en Afganistán ha emitido una nueva alerta por "amenazas a la seguridad" en el aeropuerto de Kabul y ha instado a abandonar el lugar "de inmediato" y "evitar las puertas", como ya hiciera en una advertencia previa al atentado del pasado jueves en las inmediaciones del aeródromo. "Debido a las amenazas a la seguridad en el aeropuerto de Kabul, continuamos aconsejando a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar al aeropuerto y que eviten las puertas", ha recomendado la Embajada en una declaración en su sitio web. Asimismo, ha urgido a las personas que se encuentren en las puertas Abbey, North y New Ministry of Interior abandonar las zonas "inmediatamente".

