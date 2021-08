Directo | Aterriza en la base de Rota un tercer avión con 220 evacuados de Afganistán

Cuenta atrás para la salida definitiva este martes de EEUU de Afganistán. El Pentágono confirmó el sábado la muerte de dos altos cargos de la filial afgana de Estado Islámico y un tercero herido en su contraataque por el atentado que costó la vida a 170 personas, entre ellas 13 militares norteamericanos, perpetrado el jueves por la organización terrorista en el aeropuerto de Kabul.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad desde Afganistán:

10.40. Aterriza en la base de Rota un tercer avión con 220 evacuados de Afganistán. Un tercer avión con aproximadamente 220 evacuados de Afganistán ha aterrizado en la base naval de Rota a las 04.00 horas de esta madrugada, según ha informado la Embajada de Estados Unidos. El equipo de funcionarios del Gobierno de EEUU se encarga de recibir, procesar y atender las necesidades básicas de los evacuados con un amplio apoyo de militares españoles, la Cruz Roja y voluntarios de la base. En total, unos 1.000 evacuados han llegado a la base aérea de Rota en los últimos días. Este viernes aterrizaron los dos primeros aviones con unas 800 personas en virtud del acuerdo sellado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos podrá trasladar a hasta 4.000 evacuados afganos a las bases de Rota y Morón, quienes podrán permanecer un máximo de 14 días en territorio español antes de su traslado a territorio estadounidense o a otros países con los que Washington está llegando a acuerdos para la acogida temporal de sus colaboradores afganos y familiares.

10.30. El Kremlin confirma que Rusia entablará relaciones con los talibanes. El enviado especial del Kremlin para Afganistán, Zamir Kabulov, ha confirmado que Moscú entablará relaciones con las nuevas autoridades afganas y que, en realidad, lleva manteniendo contacto con los talibanes desde hace ocho años, motivo por el cual la victoria de los insurgentes ha sido acogida con "tranquilidad" desde la parte rusa. "La llegada al poder del movimiento ya es una realidad y necesitaremos establecer relaciones con las nuevas autoridades afganas", ha declarado Kabulov al programa Soloviov Live. "Nos estábamos ocupando de eso los últimos ocho años, razón por la cual recibimos tranquilamente los cambios en Afganistán", explicó el diplomático ruso. El enviado ruso ha avisado de que Moscú observa con suspicacia las promesas de los talibán sobre un presunto "gobierno inclusivo". "Van a crear aunque sea una apariencia" de ellos, ha indicado el enviado especial del Kremlin, quien ha recomendado cautela ante la llegada de refugiados a países extranjeros.

10.15. Rusia advierte de que EEUU está dejando una "gran cantidad de armamento" en Afganistán. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha alertado este sábado de que el Ejército de Estados Unidos está dejando abandonado una "gran cantidad de armamento" de alta precisión en Afganistán. "Están dejando gran cantidad de armamento, como misiles portátiles de alta precisión y proyectiles antitanque", ha advertido Shoigú, tal y como recoge la agencia rusa de noticias Sputnik. Es por esto que el Ministerio de Defensa de Rusia se encuentra realizando un estudio exhaustivo de los riesgos y las amenazas que se pueden dar en Afganistán, según ha informado el ministro.

10.00. Reino Unido retira las últimas tropas que tenía desplegadas en Afganistán. Las autoridades de Reino Unido han culminado este sábado la retirada definitiva de sus tropas en tierras afganas una vez que ha despegado el último avión con militares y personal diplomático desde el Aeropuerto de Kabul, poniendo así fin a su participación de casi 20 años en el conflicto armado en el país. A lo largo de las últimas dos semanas, las Fuerzas Armadas británicas han llevado a cabo la evacuación en avión de casi 14.000 personas de Afganistán, según ha confirmado el Ministerio de Defensa y recoge The Guardian. Por su parte, el primer ministro, Boris Johnson, ha apuntado que ahora comienza una etapa de reflexión al respecto de la misión de Reino Unido en el país asiático, todo lo que se ha "sacrificado" y también lo que se ha "logrado".

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq